Микрофон Fujimi FJ-LAV TWO, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRRS



Код товара: УТ-00050788 Артикул: 1673 Код товара: УТ-00050788 Артикул: 1673 Число каналов 1 Механизм акустического преобразования конденсаторный Вес 20 г Чувствительность -30 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1В/Па, 1кГц) Комплектация микрофон, 2 зажима-крокодильчика, 2 поролоновых защиты от ветра Минимальная частотная характиристика, Гц 35 Гц Размеры длина кабеля 1.5 м Питание от устройства Максимальная частотная характиристика, Гц 18 000 Гц Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Микрофон Число каналов 1 Механизм акустического преобразования конденсаторный Вес 20 г Чувствительность -30 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1В/Па, 1кГц) Комплектация микрофон, 2 зажима-крокодильчика, 2 поролоновых защиты от ветра Минимальная частотная характиристика, Гц 35 Гц Размеры длина кабеля 1.5 м Питание от устройства Максимальная частотная характиристика, Гц 18 000 Гц Направленность всенаправленный Подключение 3.5 мм TRRS Основные Направленность Всенаправленный Штекер 3.5 мм TRRS Запись звука Моно Тип микрофона Петличный микрофон Описание Всенаправленный конденсаторный петличный микрофон для смартфонов, ноутбуков, планшетов и других устройств, оборудованных разъемом 3.5 мм TRRS (гарнитурный разъем). Низкий уровень шума. Кабель 1,5 метра. В комплекте: микрофон, зажим на одежду 2 шт., поролоновая ветрозащита 2 шт., инструкция на русском языке. Видео Наш обзор

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