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Микрофон Fujimi FJ-LAV TWO, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRRS

Код товара:УТ-00050788
Артикул:1673

Товар не найден

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Описание

Всенаправленный конденсаторный петличный микрофон для смартфонов, ноутбуков, планшетов и других устройств, оборудованных разъемом 3.5 мм TRRS (гарнитурный разъем). Низкий уровень шума. Кабель 1,5 метра. В комплекте: микрофон, зажим на одежду 2 шт., поролоновая ветрозащита 2 шт., инструкция на русском языке.