Микрофон Fujimi FJ-LAV TWO, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRRS
Код товара:УТ-00050788
Артикул:1673
Товар не найден
Характеристики
Число каналов1
Механизм акустического преобразованияконденсаторный
Вес20 г
Чувствительность-30 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1В/Па, 1кГц)
Комплектациямикрофон, 2 зажима-крокодильчика, 2 поролоновых защиты от ветра
Минимальная частотная характиристика, Гц35 Гц
Размерыдлина кабеля 1.5 м
Питаниеот устройства
Максимальная частотная характиристика, Гц18 000 Гц
Направленностьвсенаправленный
Подключение3.5 мм TRRS
НаправленностьВсенаправленный
Штекер3.5 мм TRRS
Запись звукаМоно
Тип микрофонаПетличный микрофон
Описание
Всенаправленный конденсаторный петличный микрофон для смартфонов, ноутбуков, планшетов и других устройств, оборудованных разъемом 3.5 мм TRRS (гарнитурный разъем). Низкий уровень шума. Кабель 1,5 метра. В комплекте: микрофон, зажим на одежду 2 шт., поролоновая ветрозащита 2 шт., инструкция на русском языке.