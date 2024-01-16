Микрофон Fujimi FJ-LAV ONE, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS

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Код товара: УТ-00050787 Артикул: 1672 Код товара: УТ-00050787 Артикул: 1672 Число каналов 1 Механизм акустического преобразования конденсаторный Вес 20 г Чувствительность -30 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1В/Па, 1кГц) Комплектация микрофон, 2 зажима-крокодильчика, 2 поролоновых защиты от ветра Минимальная частотная характиристика, Гц 35 Гц Размеры длина кабеля 1.5 м Питание от устройства Максимальная частотная характиристика, Гц 18 000 Гц Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Микрофон Число каналов 1 Механизм акустического преобразования конденсаторный Вес 20 г Чувствительность -30 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1В/Па, 1кГц) Комплектация микрофон, 2 зажима-крокодильчика, 2 поролоновых защиты от ветра Минимальная частотная характиристика, Гц 35 Гц Размеры длина кабеля 1.5 м Питание от устройства Максимальная частотная характиристика, Гц 18 000 Гц Направленность всенаправленный Подключение 3.5 мм TRS Основные Направленность Всенаправленный Штекер 3.5 мм TRS Запись звука Моно Тип микрофона Петличный микрофон Описание Всенаправленный конденсаторный петличный микрофон для фото- и видеокамер, диктофонов, ПК и других устройств, оборудованных разъемом 3.5 мм TRS (микрофонный разъем). Низкий уровень шума. Кабель 1,5 метра. В комплекте: микрофон, зажим на одежду 2 шт., поролоновая ветрозащита 2 шт., инструкция на русском языке. Видео Наш обзор

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