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Микрофон Fujimi FJ-LAV ONE, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS

  • FJ-LAV ONE, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS
  • FJ-LAV ONE, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS
  • FJ-LAV ONE, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS
  • FJ-LAV ONE, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS
  • FJ-LAV ONE, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS
Код товара:УТ-00050787
Артикул:1672

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Всенаправленный конденсаторный петличный микрофон для фото- и видеокамер, диктофонов, ПК и других устройств, оборудованных разъемом 3.5 мм TRS (микрофонный разъем). Низкий уровень шума. Кабель 1,5 метра. В комплекте: микрофон, зажим на одежду 2 шт., поролоновая ветрозащита 2 шт., инструкция на русском языке.