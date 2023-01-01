Микрофон Fujimi FJ-LAV ONE, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS
Код товара : УТ-00050787
Артикул : 1672
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Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Передатчик
Вес
20 г
Питание
от устройства
Микрофон
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
от устройства
Тип микрофона
Петличный
Чувствительность
-30 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1В/Па, 1кГц)
Вес
20 г
Комплектация
микрофон, 2 зажима-крокодильчика, 2 поролоновых защиты от ветра
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
35
Приемник
Вес
20 г
Питание
от устройства
Описание
Всенаправленный конденсаторный петличный микрофон для фото- и видеокамер, диктофонов, ПК и других устройств, оборудованных разъемом 3.5 мм TRS (микрофонный разъем). Низкий уровень шума. Кабель 1,5 метра. В комплекте: микрофон, зажим на одежду 2 шт., поролоновая ветрозащита 2 шт., инструкция на русском языке.