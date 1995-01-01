Комплект Fujimi FJ-BEAUTY: кольцевая лампа 45.5 см, штатив, столик, крепление для смартфона
Код товара:УТ-00037942
Артикул:1599
Товар не найден
Характеристики
Тип светасветодиодный
Мощность60 Вт
Цветовая температурарегулируемая
Регулировка мощностиесть
Работа от аккумулятора2 аккумулятора типа NP-F
Работа от сетида
Система охлажденияпассивная
Вес1.27 кг
Размеры455 х 455 х 50 мм
Описание
Комплект для видеосъемки с кольцевой лампой, штативом, держателем для телефона и гибким держателем для микрофона. Штатив большой, напольный (высота до 146 см). Крепление для телефона с шаровой головкой позволяет свободно регулировать наклон и поворот камеры.
Полная комплектация:
- Кольцевая лампа диаметром 18 дюймов - 1 шт
- Блок питания лампы - 1 шт
- Крепление смартфона - 3 шт
- Шаровая голова - 1 шт
- Удлинительная штанга(держатель) - 1 шт
- Столик для установки оборудования - 1 шт
- Гибкий держатель микрофона - 1 шт
- Крепление "multi-clip" - 1 шт
- "U" образное крепление - 1 шт
- Штатив (максимальная высота - 146см) - 1 шт