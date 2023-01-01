Комплект для видеосъемки с кольцевой лампой, штативом, держателем для телефона и гибким держателем для микрофона. Штатив большой, напольный (высота до 146 см). Крепление для телефона с шаровой головкой позволяет свободно регулировать наклон и поворот камеры.