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Комплект Fujimi FJ-BEAUTY: кольцевая лампа 45.5 см, штатив, столик, крепление для смартфона

  • FJ-BEAUTY: кольцевая лампа 45.5 см, штатив, столик, крепление для смартфона
  • FJ-BEAUTY: кольцевая лампа 45.5 см, штатив, столик, крепление для смартфона
  • FJ-BEAUTY: кольцевая лампа 45.5 см, штатив, столик, крепление для смартфона
  • FJ-BEAUTY: кольцевая лампа 45.5 см, штатив, столик, крепление для смартфона
  • FJ-BEAUTY: кольцевая лампа 45.5 см, штатив, столик, крепление для смартфона
  • FJ-BEAUTY: кольцевая лампа 45.5 см, штатив, столик, крепление для смартфона
  • FJ-BEAUTY: кольцевая лампа 45.5 см, штатив, столик, крепление для смартфона
  • FJ-BEAUTY: кольцевая лампа 45.5 см, штатив, столик, крепление для смартфона
  • FJ-BEAUTY: кольцевая лампа 45.5 см, штатив, столик, крепление для смартфона
  • FJ-BEAUTY: кольцевая лампа 45.5 см, штатив, столик, крепление для смартфона
  • FJ-BEAUTY: кольцевая лампа 45.5 см, штатив, столик, крепление для смартфона
  • FJ-BEAUTY: кольцевая лампа 45.5 см, штатив, столик, крепление для смартфона
  • FJ-BEAUTY: кольцевая лампа 45.5 см, штатив, столик, крепление для смартфона
  • FJ-BEAUTY: кольцевая лампа 45.5 см, штатив, столик, крепление для смартфона
  • FJ-BEAUTY: кольцевая лампа 45.5 см, штатив, столик, крепление для смартфона
  • FJ-BEAUTY: кольцевая лампа 45.5 см, штатив, столик, крепление для смартфона
  • FJ-BEAUTY: кольцевая лампа 45.5 см, штатив, столик, крепление для смартфона
  • FJ-BEAUTY: кольцевая лампа 45.5 см, штатив, столик, крепление для смартфона
  • FJ-BEAUTY: кольцевая лампа 45.5 см, штатив, столик, крепление для смартфона
Код товара:УТ-00037942
Артикул:1599

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Комплект для видеосъемки с кольцевой лампой, штативом, держателем для телефона и гибким держателем для микрофона. Штатив большой, напольный (высота до 146 см). Крепление для телефона с шаровой головкой позволяет свободно регулировать наклон и поворот камеры.

Полная комплектация:

  • Кольцевая лампа диаметром 18 дюймов - 1 шт
  • Блок питания лампы - 1 шт
  • Крепление смартфона - 3 шт
  • Шаровая голова - 1 шт
  • Удлинительная штанга(держатель) - 1 шт
  • Столик для установки оборудования - 1 шт
  • Гибкий держатель микрофона - 1 шт
  • Крепление "multi-clip" - 1 шт
  • "U" образное крепление - 1 шт
  • Штатив (максимальная высота - 146см) - 1 шт