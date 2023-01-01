Комплект Fujimi FJ-BEAUTY: кольцевая лампа 45.5 см, штатив, столик, крепление для смартфона
Код товара : УТ-00037942
Артикул : 1599
15 200 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Основные характеристики
Мощность
60 Вт
Прочие характеристики
Вес
1.27 кг
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Комплект для видеосъемки с кольцевой лампой, штативом, держателем для телефона и гибким держателем для микрофона. Штатив большой, напольный (высота до 146 см). Крепление для телефона с шаровой головкой позволяет свободно регулировать наклон и поворот камеры.
Полная комплектация:
- Кольцевая лампа диаметром 18 дюймов - 1 шт
- Блок питания лампы - 1 шт
- Крепление смартфона - 3 шт
- Шаровая голова - 1 шт
- Удлинительная штанга(держатель) - 1 шт
- Столик для установки оборудования - 1 шт
- Гибкий держатель микрофона - 1 шт
- Крепление "multi-clip" - 1 шт
- "U" образное крепление - 1 шт
- Штатив (максимальная высота - 146см) - 1 шт