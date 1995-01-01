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Комплект Fujimi FJ-BEAUTY: кольцевая лампа 45.5 см, штатив, столик, крепление для смартфона

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Код товара: УТ-00037942 Артикул: 1599 Код товара: УТ-00037942 Артикул: 1599 Тип света светодиодный Мощность 60 Вт Цветовая температура регулируемая Регулировка мощности есть Работа от аккумулятора 2 аккумулятора типа NP-F Работа от сети да Система охлаждения пассивная Вес 1.27 кг Размеры 455 х 455 х 50 мм Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип света светодиодный Мощность 60 Вт Цветовая температура регулируемая Регулировка мощности есть Работа от аккумулятора 2 аккумулятора типа NP-F Работа от сети да Система охлаждения пассивная Физические характеристики Вес 1.27 кг Размеры 455 х 455 х 50 мм Описание Комплект для видеосъемки с кольцевой лампой, штативом, держателем для телефона и гибким держателем для микрофона. Штатив большой, напольный (высота до 146 см). Крепление для телефона с шаровой головкой позволяет свободно регулировать наклон и поворот камеры. Полная комплектация: Кольцевая лампа диаметром 18 дюймов - 1 шт

Блок питания лампы - 1 шт

Крепление смартфона - 3 шт

Шаровая голова - 1 шт

Удлинительная штанга(держатель) - 1 шт

Столик для установки оборудования - 1 шт

Гибкий держатель микрофона - 1 шт

Крепление "multi-clip" - 1 шт

"U" образное крепление - 1 шт

Штатив (максимальная высота - 146см) - 1 шт Видео Наш обзор

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