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Аккумулятор Fujimi FBTNP-W126M, с разъемом USB-C, 1000 мАч

  • FBTNP-W126M, с разъемом USB-C, 1000 мАч
  • FBTNP-W126M, с разъемом USB-C, 1000 мАч
  • FBTNP-W126M, с разъемом USB-C, 1000 мАч
  • FBTNP-W126M, с разъемом USB-C, 1000 мАч
  • FBTNP-W126M, с разъемом USB-C, 1000 мАч
  • FBTNP-W126M, с разъемом USB-C, 1000 мАч
  • FBTNP-W126M, с разъемом USB-C, 1000 мАч
  • FBTNP-W126M, с разъемом USB-C, 1000 мАч
  • FBTNP-W126M, с разъемом USB-C, 1000 мАч
  • FBTNP-W126M, с разъемом USB-C, 1000 мАч
  • FBTNP-W126M, с разъемом USB-C, 1000 мАч
Код товара:УТ-00097513
Артикул:1785

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Fujimi FBTNP-W126M для фотоаппаратов Fujifilm - современная аккумуляторная литий-ионная батарея повышенной ёмкости (7.4 В, 1000 мАч) и разъемом для зарядки USB-C. Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5 В.

Характеристики:

  • Номинальное напряжение: 7.4 В
  • Емкость: 1000 мАч
  • Вход USB-C: зарядка 5 В / 2 А
  • Вес - 38 г.
  • Размеры - 46,7 x 35,8 x 15,4 мм.

Совместимые камеры:

  • Fujifilm X100F, X100V, X100VI
  • Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3
  • Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200
  • Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4, X-E5
  • Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T30 III, X-T50
  • Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10
  • Fujifil X half
  • Fujifilm FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR.