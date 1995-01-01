Аккумулятор Fujimi FBTNP-W126M, с разъемом USB-C, 1000 мАч
Код товара:УТ-00097513
Артикул:1785
Товар не найден
Описание
Fujimi FBTNP-W126M для фотоаппаратов Fujifilm - современная аккумуляторная литий-ионная батарея повышенной ёмкости (7.4 В, 1000 мАч) и разъемом для зарядки USB-C. Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5 В.
Характеристики:
- Номинальное напряжение: 7.4 В
- Емкость: 1000 мАч
- Вход USB-C: зарядка 5 В / 2 А
- Вес - 38 г.
- Размеры - 46,7 x 35,8 x 15,4 мм.
Совместимые камеры:
- Fujifilm X100F, X100V, X100VI
- Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3
- Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200
- Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4, X-E5
- Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T30 III, X-T50
- Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10
- Fujifil X half
- Fujifilm FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR.