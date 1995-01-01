Аккумулятор Fujimi FBTNP-W126M, с разъемом USB-C, 1000 мАч

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Код товара: УТ-00097513 Артикул: 1785 Код товара: УТ-00097513 Артикул: 1785 Fujimi FBTNP-W126M для фотоаппаратов Fujifilm - современная аккумуляторная литий-ионная батарея повышенной ёмкости (7.4 В, 1000 мАч) и разъемом для зарядки USB-C. Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5 В. Товар не найден Задать вопрос Описание Fujimi FBTNP-W126M для фотоаппаратов Fujifilm - современная аккумуляторная литий-ионная батарея повышенной ёмкости (7.4 В, 1000 мАч) и разъемом для зарядки USB-C. Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5 В. Характеристики: Номинальное напряжение: 7.4 В

Емкость: 1000 мАч

Вход USB-C: зарядка 5 В / 2 А

Вес - 38 г.

Размеры - 46,7 x 35,8 x 15,4 мм. Совместимые камеры: Fujifilm X100F, X100V, X100VI

Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3

Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200

Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4, X-E5

Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T30 III, X-T50

Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10

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