Аккумулятор Fujimi FBTLP-E8, с разъемом USB-C, 1000 мАч
Код товара:УТ-00097511
Артикул:1780
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Описание
Fujimi FBTLP-E8 для фотоаппаратов Canon - современная аккумуляторная литий-ионная батарея повышенной ёмкости (7.4 В, 1000 мАч) и разъемом для зарядки USB-C. Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5 В.
Характеристики:
- Номинальное напряжение: 7.4 В
- Емкость: 1000 мАч
- Вход USB-C: зарядка 5 В / 2 А
- Вес - 43 г.
- Размеры - 55,7 x 36,7 x 15 мм.
Совместимые камеры:
- Canon EOS 550D, EOS 600D, EOS 650D, EOS 700D
- Модели использующие в своей работе аккумуляторы Canon LP-E8