Аккумулятор Fujimi FBTLP-E8, с разъемом USB-C, 1000 мАч

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Код товара: УТ-00097511 Артикул: 1780 Код товара: УТ-00097511 Артикул: 1780 Fujimi FBTLP-E8 для фотоаппаратов Canon - современная аккумуляторная литий-ионная батарея повышенной ёмкости (7.4 В, 1000 мАч) и разъемом для зарядки USB-C. Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5 В. Товар не найден Задать вопрос Описание Fujimi FBTLP-E8 для фотоаппаратов Canon - современная аккумуляторная литий-ионная батарея повышенной ёмкости (7.4 В, 1000 мАч) и разъемом для зарядки USB-C. Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5 В. Характеристики: Номинальное напряжение: 7.4 В

Емкость: 1000 мАч

Вход USB-C: зарядка 5 В / 2 А

Вес - 43 г.

Размеры - 55,7 x 36,7 x 15 мм. Совместимые камеры: Canon EOS 550D, EOS 600D, EOS 650D, EOS 700D

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