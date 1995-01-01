Аккумулятор Fujimi FBTLP-E6, с разъемом USB-C, 2000 мАч

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Код товара: УТ-00097510 Артикул: 1782 Код товара: УТ-00097510 Артикул: 1782 Fujimi FBTLP-E6 для фотоаппаратов Canon - современная аккумуляторная литий-ионная батарея повышенной ёмкости (7.4 В, 2000 мАч) и разъемом для зарядки USB-C. Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5 В. Товар не найден Задать вопрос Описание Fujimi FBTLP-E6 для фотоаппаратов Canon - современная аккумуляторная литий-ионная батарея повышенной ёмкости (7.4 В, 2000 мАч) и разъемом для зарядки USB-C. Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5 В. Характеристики: Номинальное напряжение: 7.4 В

Емкость: 2000 мАч

Вход USB-C: зарядка 5 В / 2 А

Вес - 46 г.

Размеры - 55,7 x 36,7 x 15 мм. Совместимые камеры: Canon EOS R, R5, R5 Mark II, R6, R6 Mark II, R6 Mark III, R7

Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark III, 5D Mark II, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D

Видеокамеры Canon XC10, XC15

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