Аккумулятор Fujimi FBTLP-E6, с разъемом USB-C, 2000 мАч
Код товара:УТ-00097510
Артикул:1782
Товар не найден
Описание
Fujimi FBTLP-E6 для фотоаппаратов Canon - современная аккумуляторная литий-ионная батарея повышенной ёмкости (7.4 В, 2000 мАч) и разъемом для зарядки USB-C. Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5 В.
Характеристики:
- Номинальное напряжение: 7.4 В
- Емкость: 2000 мАч
- Вход USB-C: зарядка 5 В / 2 А
- Вес - 46 г.
- Размеры - 55,7 x 36,7 x 15 мм.
Совместимые камеры:
- Canon EOS R, R5, R5 Mark II, R6, R6 Mark II, R6 Mark III, R7
- Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark III, 5D Mark II, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
- Видеокамеры Canon XC10, XC15
- Другие устройства, использующие батареи типа LP-E6