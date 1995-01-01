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Аккумулятор Fujimi FBTLP-E6, с разъемом USB-C, 2000 мАч

  • FBTLP-E6, с разъемом USB-C, 2000 мАч
  • FBTLP-E6, с разъемом USB-C, 2000 мАч
  • FBTLP-E6, с разъемом USB-C, 2000 мАч
  • FBTLP-E6, с разъемом USB-C, 2000 мАч
  • FBTLP-E6, с разъемом USB-C, 2000 мАч
  • FBTLP-E6, с разъемом USB-C, 2000 мАч
  • FBTLP-E6, с разъемом USB-C, 2000 мАч
  • FBTLP-E6, с разъемом USB-C, 2000 мАч
  • FBTLP-E6, с разъемом USB-C, 2000 мАч
Код товара:УТ-00097510
Артикул:1782

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Fujimi FBTLP-E6 для фотоаппаратов Canon - современная аккумуляторная литий-ионная батарея повышенной ёмкости (7.4 В, 2000 мАч) и разъемом для зарядки USB-C. Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5 В.

Характеристики:

  • Номинальное напряжение: 7.4 В
  • Емкость: 2000 мАч
  • Вход USB-C: зарядка 5 В / 2 А
  • Вес - 46 г.
  • Размеры - 55,7 x 36,7 x 15 мм.

Совместимые камеры:

  • Canon EOS R, R5, R5 Mark II, R6, R6 Mark II, R6 Mark III, R7
  • Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark III, 5D Mark II, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
  • Видеокамеры Canon XC10, XC15
  • Другие устройства, использующие батареи типа LP-E6