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Аккумулятор Fujimi FBTLP-E17, с разъемом USB-C, 1000 мАч

  • FBTLP-E17, с разъемом USB-C, 1000 мАч
  • FBTLP-E17, с разъемом USB-C, 1000 мАч
  • FBTLP-E17, с разъемом USB-C, 1000 мАч
  • FBTLP-E17, с разъемом USB-C, 1000 мАч
  • FBTLP-E17, с разъемом USB-C, 1000 мАч
  • FBTLP-E17, с разъемом USB-C, 1000 мАч
  • FBTLP-E17, с разъемом USB-C, 1000 мАч
  • FBTLP-E17, с разъемом USB-C, 1000 мАч
  • FBTLP-E17, с разъемом USB-C, 1000 мАч
  • FBTLP-E17, с разъемом USB-C, 1000 мАч
  • FBTLP-E17, с разъемом USB-C, 1000 мАч
Код товара:УТ-00097509
Артикул:1781

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Fujimi FBTLP-E17 для фотоаппаратов Canon - современная аккумуляторная литий-ионная батарея повышенной ёмкости (7.4 В, 1000 мАч) и разъемом для зарядки USB-C. Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5 В.

Характеристики:

  • Номинальное напряжение: 7.4 В
  • Емкость: 1000 мАч
  • Вход USB-C: зарядка 5 В / 2 А
  • Вес - 37 г
  • Размеры - 49 х 32,4 х 13,9 мм

Совместимые камеры:

  • EOS 200D, 250D, 750D, 760D, 800D, 850D, 77D
  • EOS M3, M5, M6, M6 Mark II
  • EOS RP, R8, R10, R50, R50V, R100
  • PowerShot V1