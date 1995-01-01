Аккумулятор Fujimi FBTLP-E17, с разъемом USB-C, 1000 мАч
Код товара:УТ-00097509
Артикул:1781
Товар не найден
Описание
Fujimi FBTLP-E17 для фотоаппаратов Canon - современная аккумуляторная литий-ионная батарея повышенной ёмкости (7.4 В, 1000 мАч) и разъемом для зарядки USB-C. Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5 В.
Характеристики:
- Номинальное напряжение: 7.4 В
- Емкость: 1000 мАч
- Вход USB-C: зарядка 5 В / 2 А
- Вес - 37 г
- Размеры - 49 х 32,4 х 13,9 мм
Совместимые камеры:
- EOS 200D, 250D, 750D, 760D, 800D, 850D, 77D
- EOS M3, M5, M6, M6 Mark II
- EOS RP, R8, R10, R50, R50V, R100
- PowerShot V1