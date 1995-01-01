Аккумулятор Fujimi FBTLP-E17, с разъемом USB-C, 1000 мАч

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Код товара: УТ-00097509 Артикул: 1781 Код товара: УТ-00097509 Артикул: 1781 Fujimi FBTLP-E17 для фотоаппаратов Canon - современная аккумуляторная литий-ионная батарея повышенной ёмкости (7.4 В, 1000 мАч) и разъемом для зарядки USB-C. Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5 В. Товар не найден Задать вопрос Описание Fujimi FBTLP-E17 для фотоаппаратов Canon - современная аккумуляторная литий-ионная батарея повышенной ёмкости (7.4 В, 1000 мАч) и разъемом для зарядки USB-C. Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5 В. Характеристики: Номинальное напряжение: 7.4 В

Емкость: 1000 мАч

Вход USB-C: зарядка 5 В / 2 А

Вес - 37 г

Размеры - 49 х 32,4 х 13,9 мм Совместимые камеры: EOS 200D, 250D, 750D, 760D, 800D, 850D, 77D

EOS M3, M5, M6, M6 Mark II

EOS RP, R8, R10, R50, R50V, R100

PowerShot V1 Видео Наш обзор

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