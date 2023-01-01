Аккумулятор Fujimi NP-F970 (FBNP-F970)
Код товара : УТ-00019407
Артикул : 998
3 490 ₽
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Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Литий-ионный аккумулятор, емкость 6600 мАч, аналог оригинального Sony NP-F970. Совместим со значительным числом видеокамер Sony, а также с осветительными приборами (например, со светодиодными панелями Yongnuo) и рядом других аксессуаров.
- Вес: прибл. 225 г.
- Размеры: 38,2 x 59,5 x 55,6 мм