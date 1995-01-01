Аккумулятор Fujimi NP-BX1, 1000 мАч (FBNP-BX1H)
Код товара:УТ-00042223
Артикул:1006
Товар не найден
Описание
Литий-ионный аккумулятор, аналог батареи Sony NP-BX1 InfoLITHIUM Type X. Емкость 1000 мАч, напряжение 3.6 В. Предназначен для фотокамер Cyber-shot, экшн-камер Action Cam и отдельных видеокамер Sony HDR.
Совместимые модели:
- Action Cam: HDR-AS10, AS15, -AS20, -AS30V, -AS50, -AS100V, -AS200V, -AS300; FDR-X1000V, -X3000
- Cyber-shot: H400, HX300, HX350, HX400, HX50, HX60, HX80, HX90, RX1, RX1R, RX1R II, RX100, RX100M2, RX100M3, RX100M4, RX100M5, WX300, WX350, WX500.
- Видеокамеры: HDR-CX240, -CX405, -CX440, -CX470, GW66, -GWP88, -MV1, -PJ240, -PJ270, -PJ275, -PJ410, -PJ440
Список может быть не полным, уточняйте совместимость на сайте Sony:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/?area=gb&lang=ru&cs_ref=slct_lang