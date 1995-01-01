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Аккумулятор Fujimi EN-EL15, 1900 мАч (FBEN-EL15S) (уцененный)

  • EN-EL15, 1900 мАч (FBEN-EL15S)
  • EN-EL15, 1900 мАч (FBEN-EL15S)
  • EN-EL15, 1900 мАч (FBEN-EL15S)
  • EN-EL15, 1900 мАч (FBEN-EL15S)
  • EN-EL15, 1900 мАч (FBEN-EL15S)
Код товара:УТ-00075472
Артикул:1027 (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Литий-ионный аккумулятор Fujimi FBEN-EL15S, аналог оригинальной батареи Nikon EN-EL15. Емкость 1900 мАч, напряжение 7.4 В.

Совместимые камеры:

  • Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8
  • Nikon Zf, ZR
  • Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
  • Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
  • другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15