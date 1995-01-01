Аккумулятор Fujimi EN-EL15, 1900 мАч (FBEN-EL15S) (уцененный)
Код товара:УТ-00075472
Артикул:1027 (у)
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараАккумулятор
Описание
Литий-ионный аккумулятор Fujimi FBEN-EL15S, аналог оригинальной батареи Nikon EN-EL15. Емкость 1900 мАч, напряжение 7.4 В.
Совместимые камеры:
- Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8
- Nikon Zf, ZR
- Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
- Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
- другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15