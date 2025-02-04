Благодаря фокусному расстоянию, эквивалентному 137 мм, и максимальному значению диафрагмы F2.0 этот короткий телеобъектив идеально подходит для портретной и спортивной фотографии.

FUJINON XF90мм F2 R LM WR — это светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, позволяющий получать невероятно четкое изображение с красивым эффектом боке даже при максимально открытой диафрагме. Оптическая конструкция, состоящая из 11 элементов в 8 группах (включая три нерассеивающих (ED) стеклянных элемента), сводит к минимуму виньетирование и помогает создавать красивый эффект боке благодаря круглому отверстию диафрагмы, делая данный объектив идеальным инструментом для портретной и других видов съемки.

Несмотря на большое максимальное значение диафрагмы и бескомпромиссное качество изображения, модель FUJINON XF90мм F2 R LM WR компактна и весит 540 г, а минимальное рабочее расстояние 60 см обеспечивает широкий диапазон съемки. Новый линейный мотор со счетверенным приводом гарантирует быструю и точную работу автофокуса, а устойчивая к атмосферным воздействиям пыле- брызгозащищенная конструкция позволяет использовать объектив при температурах до -10°C.