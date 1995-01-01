Объектив Fujifilm XF 60mm f/2.4 R Macro
Код товара : УТ-00073017
Артикул : @ 16240767
69 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm X
Стабилизатор изображения
нет
Диаметр светофильтра, мм
39
Минимальное фокусное расстояние, мм
60
Максимальное фокусное расстояние, мм
60
Относительное отверстие
1/2.4
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
0.27 м
Угол поля зрения
26.6°
Конструкция объектива
10 элементов в 8 группах (1 асферический элемент и 1 элемент с аномальным рассеиванием)
Число лепестков диафрагмы
9
Физические характеристики
Вес
215 г
Размеры
64.1 х 70.9 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда, мягкий чехол, кейс
Описание
FUJIFILM XF 60mm f/2.4 R Macro - первый макрообъектив для системы Fujifilm X. Увеличение 1:2. Фокусное расстояние - 91 мм в 35мм эквиваленте, - и высокая светосила позволяют использовать его не только для съемки крупным планом, но и для традиционных портретов и натюрмортов.
Описание производителя:
Абсолютно универсальный объектив XF Macro 60mm (эквивалент пленки типа 135: 91 мм) идеален для многих областей применения, от портретной до макросъемки с увеличением 0.5x.
Этот объектив, состоящий из стеклянных асферических линз и других элементов, доведен до совершенства и обработан оригинальным покрытием Super EBC, а кольцо объектива из высококачественного металла и высокоточное кольцо управления диафрагмой с шагом 1/3 обеспечивают комфортное управление.
Благодаря конструкции формованных лепестков диафрагмы достигается великолепный эффект размытого фона (Боке). Лепестки изогнуты таким образом, что формируют круглое отверстие при любых настройках диафрагмы, а края каждого лепестка тщательно закруглены, а не просто обрезаны, что повышает четкость изображения.
Байонет X-Mount, специально разработанный для беззеркальной конструкции корпуса X-Pro1, отличается небольшим расстоянием от заднего фланца, которое составляет всего 17,7 мм, и позволяет избежать потери разрешения по краям снимка.