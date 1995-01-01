Описание

FUJIFILM XF 60mm f/2.4 R Macro - первый макрообъектив для системы Fujifilm X. Увеличение 1:2. Фокусное расстояние - 91 мм в 35мм эквиваленте, - и высокая светосила позволяют использовать его не только для съемки крупным планом, но и для традиционных портретов и натюрмортов.

Описание производителя:

Абсолютно универсальный объектив XF Macro 60mm (эквивалент пленки типа 135: 91 мм) идеален для многих областей применения, от портретной до макросъемки с увеличением 0.5x.

Этот объектив, состоящий из стеклянных асферических линз и других элементов, доведен до совершенства и обработан оригинальным покрытием Super EBC, а кольцо объектива из высококачественного металла и высокоточное кольцо управления диафрагмой с шагом 1/3 обеспечивают комфортное управление.

Благодаря конструкции формованных лепестков диафрагмы достигается великолепный эффект размытого фона (Боке). Лепестки изогнуты таким образом, что формируют круглое отверстие при любых настройках диафрагмы, а края каждого лепестка тщательно закруглены, а не просто обрезаны, что повышает четкость изображения.

Байонет X-Mount, специально разработанный для беззеркальной конструкции корпуса X-Pro1, отличается небольшим расстоянием от заднего фланца, которое составляет всего 17,7 мм, и позволяет избежать потери разрешения по краям снимка.