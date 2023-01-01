Объектив Fujifilm XF 50mm f/2 R WR серебристый
Код товара : УТ-00066387
Артикул : @ 16536623
45 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm X
Диаметр светофильтра, мм
46
Минимальное фокусное расстояние, мм
50
Относительное отверстие
1:2
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.39 м
Угол поля зрения
31,7°
Конструкция объектива
9 элементов в 7 группах (включая 1 асферическую нерассеивающую линзу)
Число лепестков диафрагмы
9
Физические характеристики
Вес
200 г
Размеры товара
Ø 60 x 59,4 мм (диаметр x длина)
Комплектация
Комплектация
Крышка объектива FLCP-46, задняя крышка объектива RLCP-001, бленда объектива, тканевый чехол
Описание
Особенности продукта
(1) Передовая оптика
・ Объектив содержит 9 элементов в 7 группах, включая одну асферическую нерассеивающую линзу (ED), которая предотвращает появление сферических и хроматических аберраций. Оптическая конструкция позволяет добиться выдающихся результатов и минимизировать отклонения в качестве изображения на разных расстояниях съемки.
(2) Компактность, легкость и стильный дизайн
・Объектив весит всего 200 г.
・Металлическая отделка в стиле объективов XF35ммF2 R WR и XF23ммF2 R WR передает ощущение надежности и премиальности.
・Компактный и стильный дизайн практически полностью исключает механическое виньетирование*** при использовании оптического видоискателя на камере FUJIFILM X-Pro2.
・Кольца фокусировки и диафрагмы имеют плавный ход с точными щелчками для удобства работы.
(3) Быстрый и бесшумный автофокус
・В системе внутренней автофокусировки используется шаговый двигатель, который перемещает фокусирующую группу элементов для бесшумного и быстрого автофокуса.
(4) Устойчивость к погодным воздействиям и пыли, работа при низких температурах до -10 °C
・ Объектив герметизирован в десяти точках вокруг оправы для защиты от пыли и влаги. Он также способен работать при низких температурах до -10 °C. При использовании с погодостойкими и пыленепроницаемыми корпусами FUJIFILM X-Pro2 или X-T2 пользователи могут спокойно снимать во время небольшого дождя или в пыльной среде.
* Система автофокусировки, которая перемещает некрупные линзы в середине или в задней части объектива.
** Быстрый и точный мотор, осуществляющий пошаговую фокусировку с помощью электрических импульсов.
*** Когда часть бленды или оправы объектива закрывает изображение в оптическом видоискателе