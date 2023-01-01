Описание

Особенности продукта

(1) Передовая оптика

・ Объектив содержит 9 элементов в 7 группах, включая одну асферическую нерассеивающую линзу (ED), которая предотвращает появление сферических и хроматических аберраций. Оптическая конструкция позволяет добиться выдающихся результатов и минимизировать отклонения в качестве изображения на разных расстояниях съемки.

(2) Компактность, легкость и стильный дизайн

・Объектив весит всего 200 г.

・Металлическая отделка в стиле объективов XF35ммF2 R WR и XF23ммF2 R WR передает ощущение надежности и премиальности.

・Компактный и стильный дизайн практически полностью исключает механическое виньетирование*** при использовании оптического видоискателя на камере FUJIFILM X-Pro2.

・Кольца фокусировки и диафрагмы имеют плавный ход с точными щелчками для удобства работы.

(3) Быстрый и бесшумный автофокус

・В системе внутренней автофокусировки используется шаговый двигатель, который перемещает фокусирующую группу элементов для бесшумного и быстрого автофокуса.

(4) Устойчивость к погодным воздействиям и пыли, работа при низких температурах до -10 °C

・ Объектив герметизирован в десяти точках вокруг оправы для защиты от пыли и влаги. Он также способен работать при низких температурах до -10 °C. При использовании с погодостойкими и пыленепроницаемыми корпусами FUJIFILM X-Pro2 или X-T2 пользователи могут спокойно снимать во время небольшого дождя или в пыльной среде.



* Система автофокусировки, которая перемещает некрупные линзы в середине или в задней части объектива.

** Быстрый и точный мотор, осуществляющий пошаговую фокусировку с помощью электрических импульсов.

*** Когда часть бленды или оправы объектива закрывает изображение в оптическом видоискателе