XF50mmF1.0 R WR — это самый светосильный сменный телеобъектив из всех, когда-либо произведенных корпорацией Fujifilm (эквивалент 76 мм в формате 35 мм). Он обеспечивает несравненную разрешающую способность, а также позволяет создавать красивый эффект боке. При диафрагмировании можно получить высокую резкость по всему полю кадра, что расширяет универсальность объектива. Для фокусировки используется 1 мотор постоянного тока (DC), обеспечивающий высокую скорость и точность наведения на резкость. Кольцо фокусировки обладает широким ходом (120°), что позволяет плавно и точно фокусироваться вручную.

Невероятно малая глубина резкости

XF50mmF1.0 R WR состоит из 12 линз, объединенных в девять групп, а также включает в себя одну асферическую линзу и две низкодисперсионных, которые обеспечивают оптимальный контроль сферических аберраций. При съемке с максимальной диафрагмой F1.0 или близкой к ней XF50mmF1.0 R WR может обеспечить поражающе малую глубину резкости. Тщательно сконструированная закругленная диафрагма создает мягкий эффект боке, характерный для профессиональных фотографий, позволяя создавать изумительные портреты с практически трехмерным объемом и высокой четкостью изображения от края до края. С помощью этой возможности вы можете оставить в фокусе только глаза человека, создавая интересные портреты крупным планом. Но эта функция подходит не только для портретов. Возьмите объектив с собой на улицу или используйте для повседневной съемки, и вы сможете превратить беспорядочные локации в чистый фон, который выделяет каждый объект в кадре.

Съемка при низкой освещенности

Очень широкая диафрагма XF50mmF1.0 R WR означает, что вы можете делать отличные снимки даже при очень слабом освещении. Ночью или в полутемных помещениях объектив можно собирать больше света для создания качественных изображений. Например, выставлять более короткую выдержку, которая позволяет четче фиксировать движение в кадре, или использовать низкие параметры ISO для снижения шума и повышения детализации. Данный объектив хорошо подходит для астрофотографии. Он также поддерживает автофокусировку при уровне освещенности –7 EV (предыдущий предел для автофокуса, –6 EV, был доступен при использовании объективов с диафрагмой F1.4).

*2 При установке на X-Pro3 или X-T4.

Точная фокусировка в ручном режиме

Чтобы максимально использовать преимущества сверхмалой глубины резкости, необходима очень точная фокусировка. В объективе XF50mmF1.0 R WR кольцо фокусировки поворачивается на 120º, чтобы вы могли без ошибок фокусироваться вручную и добиться высокой точности, в этом вам также помогут такие функции как фокус-пикинг (Focus peaking) и ассистент фокусировки (Focus assist).

Практичный, универсальный объектив

Несмотря на диафрагму F1, этот объектив является достаточно компактным и удобным для использования как в студии, так и на улице (длина 103.5 мм, вес 845 г). Объектив герметизирован в 11 точках для высокого уровня защиты от влаги и пыли, его можно использовать при температурах до –10 °C.

* Мы рекомендуем пользователям обновить прошивку своей камеры до последней версии, чтобы разрешить коррекцию цветового затенения при большом угле падения света при F1.0.