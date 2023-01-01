Объектив Fujifilm XF 35mm f/1.4 R
Код товара : УТ-00067450
Артикул : @ 16240755
64 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm X
Диаметр светофильтра, мм
52
Минимальное фокусное расстояние, мм
35
Относительное отверстие
1/1.4
Минимальная диафрагма
1/16
Минимальная дистанция фокусировки
0.28 м
Угол поля зрения
44.2°
Конструкция объектива
8 элементов в 6 группах (1 асферический)
Физические характеристики
Вес
187 г
Размеры товара
65 х 54.9 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда, чехол
Описание
Fujifilm XF 35mm f/1.4 R - аналог 50мм объектива на камере 135 формата. Высокая светосила обеспечивает возможность съемки в условиях недостаточной освещенности, а также позволяет значительно размывать фон. Объектив подходит для различных сюжетов, в том числе для съемки портретов и натюрмортов.
Описание производителя:
Этот объектив, состоящий из стеклянных асферических линз и других элементов, доведен до совершенства и обработан оригинальным покрытием Super EBC, а кольцо объектива из высококачественного металла и высокоточное кольцо управления диафрагмой с шагом 1/3 обеспечивают комфортное управление.
Благодаря конструкции формованных лепестков диафрагмы достигается великолепный эффект размытого фона (Боке). Лепестки изогнуты таким образом, что формируют круглое отверстие при любых настройках диафрагмы, а края каждого лепестка тщательно закруглены, а не просто обрезаны, что повышает четкость изображения.
Байонет X-Mount, специально разработанный для беззеркальной конструкции корпуса X-Pro1, отличается небольшим расстоянием от заднего фланца, которое составляет всего 17,7 мм, и позволяет избежать потери разрешения по краям снимка.