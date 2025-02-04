Fujifilm XF 35mm f/1.4 R - аналог 50мм объектива на камере 135 формата. Высокая светосила обеспечивает возможность съемки в условиях недостаточной освещенности, а также позволяет значительно размывать фон. Объектив подходит для различных сюжетов, в том числе для съемки портретов и натюрмортов.

Описание производителя:

Этот объектив, состоящий из стеклянных асферических линз и других элементов, доведен до совершенства и обработан оригинальным покрытием Super EBC, а кольцо объектива из высококачественного металла и высокоточное кольцо управления диафрагмой с шагом 1/3 обеспечивают комфортное управление.

Благодаря конструкции формованных лепестков диафрагмы достигается великолепный эффект размытого фона (Боке). Лепестки изогнуты таким образом, что формируют круглое отверстие при любых настройках диафрагмы, а края каждого лепестка тщательно закруглены, а не просто обрезаны, что повышает четкость изображения.

Байонет X-Mount, специально разработанный для беззеркальной конструкции корпуса X-Pro1, отличается небольшим расстоянием от заднего фланца, которое составляет всего 17,7 мм, и позволяет избежать потери разрешения по краям снимка.