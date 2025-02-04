Объектив нового поколения с постоянным фокусным расстоянием и высокой светосилой, который позволяет получить изображение удивительной резкости даже при съемке с широко открытой диафрагмой F1.4. Такое высокое разрешение дополняется невероятной скоростью автофокусировки, которая обеспечивает быстрое и высокоточное фокусирование при фото- и видеосъемке, а также защищенным корпусом, который позволяет вести работу в различных условиях, наряду с такими объективами как XF18mm F1.4 R LM WR и XF23mm F1.4 R LM WR.

Сверхчеткое изображение даже при максимальном значении диафрагмы

Объектив состоит из 15 элементов в 10 группах, включая две асферические и три низкодисперсионные линзы, что позволяет эффективно подавлять хроматические и сферические аберрации, обеспечивая четкое изображение по всей площади снимка даже при широко открытой диафрагме. Фокусирующие линзы в средней группе включают в себя две низкодисперсионные линзы и одну асферическую линзу, которые позволяют уменьшить колебания аберрации, вызванные движением фокусирующих линз, обеспечивая превосходное качество изображения на всем диапазоне фокусировки, от крупного плана до бесконечности. При максимальном значении диафрагмы F1.4 объектив позволяет пользователям получать изображения высокого качества с минимальным смазом и цифровым шумом даже в условиях слабого освещения, например, при съемке в плохо освещенных помещениях или при съемке ночных пейзажей.

При значении диафрагмы F1.4 объектив обеспечивает малую глубину резкости для передачи фона, находящегося не в фокусе, с эффектом плавного боке и добавляет четкий контраст, а также объем главному объекту, находящемуся в фокусе на фокальной плоскости. Также происходит подавление хроматических аберраций, что позволяет запечатлеть небольшие источники света в виде круглых точек, избежать преобладания одного цвета в фоновом боке. Девятилепестковая диафрагма позволяет придать боке почти круглую форму даже при максимальном значении диафрагмы.

Стандартное фокусное расстояние и широкий диапазон съемки

Модель XF33mmF1.4 имеет наиболее популярное, стандартное фокусное расстояние 33 мм (эквивалент 50 мм в 35-мм формате). Такое фокусное расстояние создает угол обзора, максимально приближенный к углу обзора человеческого глаза, что создает естественную перспективу. Объектив подходит для самых различных ситуаций съемки, от портретной съемки до моментальных снимков и съемки пейзажей, а также позволяет представить их в разнообразных стилях благодаря использованию подходящей техники съемки. Широкий диапазон съемочных расстояний дополняется улучшенной функцией съемки крупным планом на минимальном рабочем расстоянии всего 30 см и с максимальным увеличением 0,15х

Бесшумная, быстрая и высокоточная автофокусировка

Модель XF33mmF1.4 оснащена линейным мотором, что стало возможно благодаря легкости, достигаемой за счет использования небольших фокусирующих линз, и потому отличается бесшумной, быстрой и высокоточной автофокусировкой. Автофокусировка происходит благодаря системе внутренней фокусировки, которая сохраняет диапазон движений группы фокусирующих линз, в то же время точно контролируя объем фокусировки, необходимой для данного диапазона. Фокусировка происходит всего за 0,04 секунды, а значит, пользователи точно не упустят решающий момент для фотографии*

Использование линейного мотора для быстрой и точной автофокусировки обеспечивает точность фокусировки даже в режиме AF-C, который применяется в основном для записи видео. Кроме того, оптическая конструкция объектива позволяет минимизировать изменения угла обзора, вызванные «дыханием фокуса», и потому этот объектив идеально подходит для полноценной видеосъемки.

* В соответствии с руководствами CIPA, при установке на беззеркальную цифровую камеру. FUJIFILM X-T4 с включенной АФ с фазовой детекцией и включенным режимом высокой производительности.

Улучшенная мобильность благодаря компактному, легкому и защищенному корпусу

Модель XF33mmF1.4 отличается компактностью и легкостью, ее вес составляет приблизительно 360 г, длина — 73,5 мм, а диаметр резьбы фильтра — 58 мм. Внешний диаметр группы фокусирующих линз остается небольшим, чтобы линейный мотор мог уместиться в пространстве, созданном для достижения минималистичного и стильного дизайна. Корпус объектива защищен от воздействий погодных условий в 11 точках, что делает его устойчивым к пыли и брызгам, и объектив может использоваться при температуре до –10 °C. С ним можно делать моментальные снимки в дождливую погоду, а также фотографировать звезды холодными зимними ночами — благодаря защищенному корпусу возможна съемка в любых условиях.

Кольцо управления фокусировкой лучше контролируется благодаря новому решению, что особенно важно для ручной фокусировки при небольшой глубине резкости. Шаг кольца разработан специально для распознавания сложных движений и позволяет осуществлять линейную фокусировку, реагируя на едва заметное движение пальцев. Блокировка в автоматическом положении (A Position Lock) отвечает за надежность работы, позволяя блокировать кольцо управления диафрагмой для предотвращения непроизвольных корректировок во время использования. Форма насечки на кольце фокусировки тщательно продумана для того, чтобы канавки было легче очистить от грязи.