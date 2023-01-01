Описание

Телеконвертер XF 2x TC WR удваивает фокусное расстояние установленного объектива. Поддерживаются такие функции как автофокусировка, передача информации о расстоянии, оптическая стабилизация изображения. Уплотнители с обоих концов конвертера обеспечивают защиту от пыли, дождя и холода на том же уровне, что и у объективов с маркировкой WR. Относительное отверстие сокращается на 2 ступени.

Сложная оптическая схема, включающая целых 9 элементов, объединенных в 5 групп, обеспечивает передачу света без значительного усиления аберраций оптики, изображение остается таким же резким и контрастным, как и без конвертера.

Совместимые объективы:

XF 50-140mm F2.8 R LM OIS WR

XF 100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR

XF 80mm f/2.8 R LM OIS WR Macro

XF 200mm f/2 R LM OIS WR

Объектив XF 100-400mm f/4.5-5.6 R LM OIS WR может использоваться только с фокусировкой по контрасту.