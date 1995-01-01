Естественное изображение объектива 23 мм (фокусное расстояние самой первой камеры серии X) было использовано для создания бесчисленных шедевров повседневной съёмки. Компактная форма и функциональность оригинального фикс-объектива вдохновили на создание сменного «блинчика» XF 23mm F2.8 R WR. Благодаря влагозащищённому корпусу, плавной автофокусировке и высокому разрешению, он невероятно удобен в использовании и практически незаметен, когда установлен на камеру серии X.

Портативность без компромиссов

Благодаря передовым технологиям производства, XF23mmF2.8 R WR настолько тонкий и портативный, что вы захотите брать его с собой куда угодно. Его конструкция состоит из восьми элементов в шести группах, включая две асферические линзы, при этом он весит всего 90 г, а его длина составляет всего 23 мм. Однако эта компактность не сказывается на удобстве использования. Рифленое кольцо в основании объектива обеспечивает надежный захват для удобства использования, а тонкое пространство между кольцами диафрагмы и фокусировки позволяет легко настраивать параметры при компоновке кадра через видоискатель. Этот объектив, оснащенный продуманными функциями, обеспечивает творческую работу без забот.

Замечательный повседневный объектив

XF 23mm F2.8 R WR, возможно, и является новинкой в ​​семействе объективов с креплением X Mount, но он продолжает долгую историю других 23-мм объективов, история происхождения которых также связана с оригинальной камерой Fujifilm X100. Предлагая точно такой же угол зрения, очень близкий к нашему собственному зрению, XF 23mm F2.8 R WR присоединяется к XF 23mm F1.4 R LM WR и XF 23mm F2 R WR, устанавливая новые стандарты для творчества благодаря объективу, сочетающему в себе исключительную компактность и современную оптическую конструкцию, которая позволяет запечатлеть чёткость и яркость любого прекрасного момента.

Бескомпромиссное качество

В отличие от многих компактных и лёгких объективов, XF 23mm F2.8 R WR не идёт на компромиссы в отношении качества изображения. Благодаря передовым технологиям производства, отточенным при разработке объективов с байонетом G, его оптическая конструкция с двумя асферическими линзами минимизирует аберрации от центра до края кадра, обеспечивая выдающееся разрешение. Благодаря 11-лепестковой диафрагме он также обеспечивает красивое скруглённое боке для плавного, роскошного размытия фона.

Приблизьтесь к тому, что любите

XF 23mm F2.8 R WR позволяет приблизиться к любимым вещам, чтобы запечатлеть в кадре улыбки, цветы, еду или любые другие любимые моменты. Благодаря оптимизированному углу падения света на матрицу этот объектив имеет минимальную дистанцию ​​фокусировки всего 20 см, что позволяет одной фокусировочной группе обеспечивать стабильную работу автофокуса и невероятное качество изображения с минимальными аберрациями на разных расстояниях от объекта.

Быстрая и плавная автофокусировка

Компактный объектив, который кажется практически невесомым, заслуживает настолько плавной автофокусировки, что вы едва заметите её работу. Благодаря конструкции из восьми элементов в шести группах, включая отдельную группу фокусировочных элементов, для фокусировки требуется минимальное движение, что позволяет мотору постоянного тока (DC) обеспечивать стабильную работу автофокусировки с бескомпромиссной скоростью.

Готов ко всему

Творчество не прекращается даже в плохую погоду, но с XF 23mm F2.8 R WR вы можете оставить дождевик дома. Его всепогодная конструкция рассчитана на суровые условия, включая высокую влажность и температуру до -10°C. В комплект также входит бленда для дополнительной защиты от ударов и пыли. Творите спокойно, где и когда угодно!