Объектив Fujifilm XF 16mm f/2.8 R WR, серебристый
Код товара : УТ-00066140
Артикул : @ 16611693
39 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm X
Диаметр светофильтра, мм
49
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.17 м
Угол поля зрения
83.2° (по диагонали)
Конструкция объектива
10 элементов в 8 группах, включая 2 асферических
Физические характеристики
Вес
155 г
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда, салфетка
Описание
Компактный, легкий и стильный широкоугольный объектив для серии X. Фокусное расстояние, эквивалентное 24 мм (в формате 35 мм), и максимальная диафрагма F2.8 помогает добиться наилучших результатов от матриц Fujifilm X-Trans. Небольшой и легкий объектив обеспечивает очень высокое разрешение благодаря своей оптической схеме, которая включает 2 асферических элемента для коррекции линейной дисторсии и других аберраций. Благодаря малому весу линз и линейному шаговому мотору, объектив очень быстро и плавно фокусируется.
Использование металлических деталей в экстерьере обеспечивает высокую надежность и приятные тактильные ощущения, кольца фокусировки и диафрагмы удобны и просты в использовании. Объектив также устойчив к проникновению влаги и пыли, он также работает при температуре до -10 ° C, что делает его идеальным для съемки в различных условиях.