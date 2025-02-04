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Объектив Fujifilm XF 16mm f/2.8 R WR, черный

  • XF 16mm f/2.8 R WR, черный.
  • XF 16mm f/2.8 R WR, черный.
  • XF 16mm f/2.8 R WR, черный.
  • XF 16mm f/2.8 R WR, черный.
  • XF 16mm f/2.8 R WR, черный.
  • XF 16mm f/2.8 R WR, черный.
  • XF 16mm f/2.8 R WR, черный.
Код товара:УТ-00066139
Артикул:@ 16611655

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактный, легкий и стильный широкоугольный объектив для серии X. Фокусное расстояние, эквивалентное 24 мм (в формате 35 мм), и максимальная диафрагма F2.8 помогает добиться наилучших результатов от матриц Fujifilm X-Trans. Небольшой и легкий объектив обеспечивает очень высокое разрешение благодаря своей оптической схеме, которая включает 2 асферических элемента для коррекции линейной дисторсии и других аберраций. Благодаря малому весу линз и линейному шаговому мотору, объектив очень быстро и плавно фокусируется.

Использование металлических деталей в экстерьере обеспечивает высокую надежность и приятные тактильные ощущения, кольца фокусировки и диафрагмы удобны и просты в использовании. Объектив также устойчив к проникновению влаги и пыли, он также работает при температуре до -10 ° C, что делает его идеальным для съемки в различных условиях.