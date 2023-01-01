Описание

XF10-24mmF4 R OIS WR — ультраширокоугольный зум-объектив с диапазоном фокусных расстояний от 10 мм до 24 мм (15–36 мм в эквиваленте формата 35 мм). Объектив имеет ту же оптическую конструкцию, что и оригинальный объектив XF10-24mm OIS. Обновленная модель оснащена шкалой значений на кольце диафрагмы, блокировкой диафрагмы в режиме А (Auto), а также защитой от воздействий окружающей среды, и потому идеально подходит любителям пейзажной съемки и съемки под открытым небом. Кроме того, кольца фокусировки и зумирования стали тоньше, благодаря чему общий вес объектива уменьшился на 25 г. Наконец, была усовершенствована система оптической стабилизации изображения, эффективность повышена на одну ступень (до 3.5 ступеней экспозиции).

(1) Новый корпус, защищенный от воздействий окружающей среды, и обновленная эргономика

1. Кольцо регулировки диафрагмы со шкалой значений и блокировка автоматического режима

Кольцо диафрагмы теперь оснащено шкалой значений, благодаря которому пользователи могут визуально проверить настройки диафрагмы, не проверяя значения в видоискателе или ЖК-дисплее. На кольце регулировки диафрагмы появилась блокировка автоматического режима, подобная той, которой оснащены объективы линейки GF. Этот механизм предотвращает случайные движения кольца диафрагмы.

2. Пыле-брызгозащита и морозоустойчивость

Новый объектив защищен от воздействия пыли и влаги и способен функционировать при температуре –10°С. Несмотря на новые характеристики, объектив на 25 г легче предыдущей модели.

3. Улучшенная система оптической стабилизации изображения

Объектив оснащен новым, улучшенным гироскопическим датчиком, который обеспечивает систему стабилизации изображения с эффективностью до 3.5- стопов, что превосходит предыдущую модель на 1.0 ступень. При использовании с современной камерой серии Х, например, FUJIFILM X-T4,объектив обеспечивает эффективность приблизительно в 6.5-стопов и работу в 5 осях.

4. Обновленный и стильный дизайн

Толщина колец фокусировки и зумирования уменьшена на 3 мм и 2 мм соответственно по сравнению с предыдущей моделью, что делает объектив более компактным и стильным.

Оптическая конструкция, обеспечивающая высокое разрешение изображений

1. Объектив состоит из 14 элементов в 10 группах, включая четыре асферические линзы и четыре сверхнизкодисперсионные линзы. Использование асферических линз уменьшает сферические аберрации, искривления поля и иные искажения, в то время как использование сверхнизкодисперсионных линз подавляет хроматические аберрации, обеспечивая высокую резкость по всей площади изображения. Несмотря на свою компактность, объектив обеспечивает максимальную диафрагму F4.0 на всем диапазоне фокусных расстояний от ультраширокоугольного — 10 мм до широкоугольного — 24 мм (15–36 мм в эквиваленте формата 35 мм), а также поддерживает постоянное значение диафрагмы на любом фокусном расстоянии.

2. На передний элемент объектива нанесено покрытие, которое предотвращает появление побочных изображений, возникающих при использовании вогнутых линз, обычно применяемых в ультраширокоугольных зум-объективах, а также обеспечивает более высокий уровень резкости и четкости изображения.

3. Минимальное значение рабочего расстояния объектива составляет 24 см, поэтому объектив подходит и для макросъемки. Наведите объектив на объект съемки, включив в кадр и задний план, для создания потрясающих изображений, передающих прелесть съемки на ультраширокоугольный объектив с различными фокусными расстояниями.

Быстрый и бесшумный автофокус

Объектив оснащен системой внутренней фокусировки (*6), которая позволяет достичь высокой скорости фокусирования. Легкие фокусирующие линзы и высокоточный мотор обеспечивают быстрый и почти бесшумный автофокус при использовании объектива с камерами серии Х с функцией обнаружения лица/глаз.