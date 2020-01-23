Эквивалентное фокусное расстояние объектива 53 мм*1 и максимальная диафрагма F2 позволяет получать четкие снимки с красивым размытием заднего плана (эффект боке). Объектив оптимально подойдет для съемки самых различных объектов и сцен, например, для съемки портретов, уличных фотографий и репортажных кадров.

*1 Эквивалент формата 35 мм.

Оптическая конструкция объектива полностью повторяет схему, примененную в ранее выпущенном объективе FUJINON XF35mmF2 R WR – 9 элементов в 6 группах (включая два асферических элемента), что обеспечивает идеальный баланс между качеством изображения и компактным размером. В отличие от старшей модели в ней нет пыле-брызгозащиты, кольца управления диафрагмой и металлического экстерьера, благодаря чему удалось добиться веса всего 130 грамм и достичь доступной цены без потери качества изображения.

Основные характеристики

1. Конструкция объектива включает 9 элементов в 6 группах, что гарантирует высокую четкость картинки даже при максимальной диафрагме F2.0.

2. Система автоматической фокусировки, перемещающая компактные и легкие элементы с помощью шагового мотора, обеспечивают бесшумный, точный и быстрый автофокус. Любители уличной фотографии, которым так важно поймать момент, по достоинству оценят это преимущество.

3. Корпус объектива изготовлен из прочных полимерных материалов и обладает компактными размерами и весом всего 130 грамм.