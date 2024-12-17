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Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый

  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
  • X-T5 Kit 16-50mm f/2.8-4.8, серебристый
Код товара:УТ-00087323
Артикул:# 16843014

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

  • 40-мегапиксельная матрица X-Trans CMOS 5 HR с обратной засветкой и процессор обработки изображения X-Processor 5
  • Серийная съемка 15 кадров/с (механический затвор)
  • Видео 4K 60p 10 бит, 6.2K 30р 10 бит на карту памяти или RAW через HDMI
  • Встроенная оптическая стабилизация изображения (сдвиг матрицы) с эффективностью до 7 ступеней
  • Фазовый автофокус с покрытием около 90% площади кадра