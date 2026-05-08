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Системные фотокамеры Fujifilm

67
Body (без объектива) 22Kit (с объективом) 29С поворотным экраном 13Для начинающих 25С высоким разрешением 34RAW видео 212 слота для карт памяти 22Для блогеров 32Профессиональные 22Неполнокадровые (кроп) 47Встроенная стабилизация 41Stacked матрица 1Среднего формата 4

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