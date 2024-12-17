Формат файла TIFF, HEIF, RAW, JPEG

Серийная съемка электронный затвор: 13 кадров/с (163 снимка в JPEG, 56 в сжатом RAW, 22 в несжатом RAW), механический затвор: 15 кадров/с (119 JPEG, 94 / 23 в RAW); «предспуск»: 13 кадров/с при полунажатии на спуск; 70 кадров после полного нажатия (эл. затвор)

Баланс белого авто (3 варианта), 7 предустановок, пользовательский (3 настройки), выбор цветовой температуры в К: 2500 - 10 000 К

Цветовое пространство sRGB, Adobe RGB

Цифровой зум нет

Одновременная съемка фото и видео Нет

Автоспуск 2, 10 с.

Размер фотоизображения 7728 x 5152 (3:2), 6864 x 5152 (4:3), 7728 x 4344 (16:9), 5152 x 5152 (1:1), 6432 x 5152 (5:4) и менее