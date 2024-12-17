Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-M5 позиционируется как камера для начинающих фотографов и создателей видеоконтента, которые хотят использовать одно легкое, компактное и мощное устройство. Удобство использования и интуитивно понятные элементы управления обеспечивают решения, которые эта группа пользователей активно ищет. Камера выполнена в фирменном ретро-стиле Fujifilm, а также предлагает множество уникальных режимов цветопередачи («симуляции фотопленки»), которые активируются и переключаются одним поворотом диска.

«X-M5 — это инструмент для тех, кто интересуется камерами [но пока еще не имеет своей собственной]», — отмечает Виктор Ха, вице-президент подразделения по электронным изображениям и оптическим устройствам FUJIFILM США. «Его интуитивно понятные функции видеосъемки, диск режимов имитации пленки и сенсорный ЖК-экран с переменным углом наклона представляют собой прекрасный начальный комплект для любого новичка в фото- или видеографии, или даже для опытного создателя контента, которому нужна легкая камера для творчества на ходу».

Основные характеристики:

Компактный и легкий корпус, дизайн

X-M5 весит 355 г (без объектива) и имеет размеры 111.9 х 66.6 х 38 мм. Это самый легкий фотоаппарат в текущей линейке беззеркальных цифровых камер Fujifilm серии X, что делает X-M5 естественным выбором в качестве повседневной камеры. Особенности дизайна включают симметрично расположенные диски на верхней части камеры, а также доступность двух цветов корпуса: серебристого и черного. Фирменный диск режимов имитации пленки Fujifilm удобно расположен на левом верхнем углу X-M5. Камера имеет в общей сложности 20 имитаций пленки, причем восемь самых популярных вариантов представлены непосредственно на диске, а рядом располагается 3 места для дополнительных, выбранных пользователем. Переключение между этими встроенными творческими режимами имитации пленки позволяет экспериментировать с различными цветовыми тонами как при фотографировании, так и при съемке видео. Режимы созданы на основе реально существовавших фото- и кинопленок компании Fujifilm, многие из которых, к сожалению, уже недоступны в аналоговом виде.

Как и другие камеры Fujifilm, диск режимов X-M5 включает режим AUTO, в котором камера автоматически распознает сцены и применяет оптимальные настройки, что позволяет даже начинающим пользователям цифровых камер легко создавать высококачественные фотографии и видео.

Матрица и процессор

X-M5 оснащен сенсором с задней подсветкой BSI X-Trans CMOS 4 с разрешением приблизительно 26 мегапикселей и новейшим высокоскоростным процессором обработки изображений X-Processor 5. Такое сочетание позволяет делать высококачественные фотографии при низком уровне энергопотребления. Камера оснащена системой автофокусировки с обнаружением объекта, разработанной с использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ), в дополнение к существующей АФ по лицу и глазам. ИИ используется для обнаружения животных, птиц, автомобилей, мотоциклов, велосипедов, самолетов, поездов, насекомых и дронов*. Новейший алгоритм прогнозирования движения обеспечивает высокую эффективность при отслеживании быстродвижущихся объектов и высокоточную фокусировку в условиях низкой контрастности.

* насекомые определяются в режиме «Птицы», а квадрокоптеры – в режиме «Самолеты».

Видеозапись 6.2K/30P и другие обширные функции видеосъемки

X-M5 может записывать видео 6.2K с открытым затвором (Open Gate) при скорости до 30 кадров/с – этот режим с соотношением сторон 3:2 позволяет впоследствии преобразовать получившееся видео как в горизонтальные, так и в вертикальные видеоролики. Субдискретизация 4:2:2 10-бит, доступная во всех режимах съемки, обеспечивает высокое качестве цветопередачи и хороший запас для цветокоррекции – изображение не «рассыпается» при попытке его отредактировать. Для съемки с эффектом рапида (slow motion) доступны режимы 4K 60р и Full HD 240р (высокоскоростная съемка осуществляется с дополнительным кроп-фактором, угол обзора становится меньше). Камера оснащена цифровой стабилизацией изображения, эффективной не только при незначительном дрожании камеры, но и при широких движениях из стороны в сторону, которые происходят при съемке видео во время ходьбы (на выбор доступно 2 варианта интенсивности стабилизации).

Впервые в линейке камер Fujifilm в X-M5 включены три встроенных микрофона. Пользователи могут выбрать один из четырех вариантов конфигурации записи звука: всенаправленный микрофон, направленный вперед, направленный назад или направленный вперед + назад («8»), в зависимости от ситуации. Камера также является первой в серии X, оснащенной функцией шумоподавления, которая снижает шум постоянно звучащий на определенной частоте: например, гул кондиционеров или вентиляторов охлаждения (у студийных источников света).

Режим видеоблога (Vlog) позволяет пользователям интуитивно просто изменять настройки с помощью сенсорного ЖК-экрана камеры, как на телефоне. Переработанный экранный интерфейс с улучшениями в количестве и расположении иконок делают запись видео понятной даже для новичков. Кроме того, новый режим «короткий ролик 9:16» упрощает создание вертикальных видео для социальных сетей. В настройках камеры добавлены новые варианты сжатия с битрейтом 8 и 25 Мбит/с – такие параметры в несколько раз снижают вес файлов, что многократно ускоряет их передачу на внешние устройства (смартфоны) и сокращает время, необходимое для загрузки видео непосредственно в социальные сети. Это будет особенно актуально в тех случаях, когда вы, к примеру, находитесь на каком-либо мероприятии и хотите сразу же поделиться впечатлениями со своими подписчиками.

Дополнительные аксессуары*

Вентилятор FAN-001

Охлаждающий вентилятор FAN-001 можно прикрепить к задней панели корпуса, когда дисплей камеры откинут в сторону. Вентилятор значительно продлевает время записи до наступления перегрева, в особенности при съемке в жаркие летние дни. Он не требует подключения кабеля: питание осуществляется напрямую от корпуса камеры.

Штатив-ручка TG-BT1

Эта ручка-тренога улучшает захват камеры, являясь одновременно и мини-штативом для съемки селфи и фотографирования с длинными выдержками. Ручка соединяется с камерой по Bluetooth, что также позволяет использовать ее в качестве пульта дистанционного управления.

* Эти аксессуары продаются отдельно.

Технические характеристики

Объектив: нет в комплекте

Стабилизатор изображения: оптический в объективе (при наличии) + цифровой (2 варианта)

Датчик изображения

23.6 х 15.6 мм X-Trans CMOS 4

Число эффективных пикселей: 26 млн.

Соотношение сторон: 3:2

Светочувствительность: ISO 160 - 12800 c расширением до ISO 80 - 51200 (видео: ISO 160 - 25600)

Процессор: X-Processor 5

Фотосъёмка

Формат файла: JPEG, RAW (14 бит), HEIF

Баланс белого: авто (3 варианта), 7 предустановок, пользовательский (3 настройки), выбор цветовой температуры в К: 2500 - 10 000 К

Серийная съемка: электронный затвор: 20 кадров/с (127 снимков в JPEG, 23-60 в RAW, в зависимости от сжатия), 30 кадров/с при разрешении 16 Мп, кроп 1.25х, 128 в JPEG, 23-78 в RAW), механический затвор: 8 кадров/с (173 JPEG, 25-82 RAW)

Цветовое пространство: sRGB, Adobe RGB

Автоспуск: фото: 2, 10 с., видео: 2, 5, 10 с.

Размер фотоизображения: 6240 x 4160 (3:2), 6240 x 3512 (16:9), 4160 x 4160 (1:1) и менее

Одновременная съемка фото и видео: нет

Интервальная съемка: есть

Съёмка видео

Видеосъемка: 6K 30p 4:2:2 10 бит, 4К 60р (кроп 1.18), 4К 30р (без кропа) 4:2:2 10 бит, Full HD до 240 кадров/с (кроп 1.29) 10 бит 4:2:2

Разрешение видеозаписи: 6К: 6240 x 4160, 4K: 4096 x 2160 или 3840 x 2160, Full HD: 2048 x 1080 или 1920 x 1080

Формат видеозаписи: H.265 Long GOP 4:2:2 MOV, H.265 Long GOP 4:2:0 MOV, H.264 Long GOP 4:2:0 MP4

Продолжительность видео: без программных ограничений; температурные ограничения: более 1 часа в 4К (с 1.18x кропом) при 25° С, возможна установка охлаждающего вентилятора FAN-001

Формат записи звука: MOV: Linear PCM, стерео 24 бита, 48 кГц; MP4: AAC

Средний битрейт: 200 / 100 / 50 / 25 / 8 Мбит/с (независимо от разрешения)

Управление эскпозицией

Выдержка: механический затвор: 1/4000 - 30 с., ручная (bulb) - до 60 мин., электронный затвор: 1/32000 - 1 с.

Замер экспозиции: TTL-замер в 256 зонах, мульти / точечный / усредненный / центровзвешенный

Приоритет выдержки: есть

Приоритет диафрагмы: есть

Ручная экспозиция: есть

Экспокоррекция: фото: +/- 5 EV с шагом 1/3 EV, видео: +/- 2 EV с шагом 1/3 EV

Брекетинг экспозиции: 2 - 9 кадров с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV

Фокусировка

Автофокус: гибридный АФ: по контрасту + с детекцией фаз; 425 фазовых точек (91% кадра по горизонтали, 94.5% по вертикали), определение людей (лица, глаза), животных, птиц, автомобилей, мотоциклов, самолетов, поездов

Ручная фокусировка: есть

Вспышка

Встроенная вспышка: нет

Внешняя вспышка: горячий башмак для вспышек Fujifilm и совместимых, X-синхронизация 1/180 с.

Видоискатель и дисплей

Дисплей: 3 дюйма (7.6 см), ЖК TFT, прибл. 1.04 млн. точек, наклонно-поворотный

Видоискатель: нет

Память и интерфейсы

Карта памяти: SD, SDHC, SDXC (UHS-I), 1 слот, до 2 Тб.

Связь с компьютером: USB-С 3.2 10 Гбит/с

Видео выход: HDMI micro D

Разъемы: 3.5 мм стерео для микрофона, 3.5 мм стерео для наушников

Встроенная память: нет

Беспроводное соединение: Wi-Fi 802.11b / g / n; Bluetooth 5.2 2.4 ГГц

Источники питания

Питание: литий-ионная батарея NP-W126S, приблизительно 330 кадров по стандарту CIPA (440 в Eco-режиме), или 50 минут видео (4K 30p); зарядка или постоянное питание от USB (Power Delivery)

Вес: 355 г (с аккумулятором и картой памяти), 307 г (только корпус)

Размеры: 112 x 67 x 38 мм

Дата анонса: октябрь 2024 г

Комплектация: батарея NP-W126S, ремень, крышка корпуса, руководство