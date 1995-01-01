Изысканная классика. Современная классика не может просто копировать то, что было раньше. Она также не может игнорировать то, что было до неё. Она должна уважать свою родословную, совершенствуя концепцию, не теряя её сути. FUJIFILM X-E5 воплощает в себе то, что значит быть современной классикой, сочетая в себе изысканный, элегантный дизайн с аналоговыми элементами управления, вдохновляющими на создание изображений.

Дизайн

Верхняя панель выточена ​​из одного бруска алюминия и своим угловатым дизайном сохраняет дух классической камеры. Этот потрясающий внешний вид в сочетании с тактильными ощущениями делает камеру приятной в использовании.

Новый диск симуляции плёнки

Новый диск симуляции плёнки снабжен аналоговым индикаторным окном, что опять же отсылает к эстетике пленочных камер, обеспечивая в то же время прямой доступ к востребованным режимам симуляции с фирменными цветами пленок Fuji.

Мастерство в деталях

Изысканность — ключевой аспект дизайна FUJIFILM X-E5. Например, видоискатель и регулятор диоптрийной настройки расположены заподлицо с корпусом, почти не выступая за его пределы, а кнопка Bluetooth на нижней пластине камеры напоминает кнопку обратной смотки фотопленки.

Новый классический режим видоискателя

Новый классический режим экранного интерфейса, доступный только в видоискателе, обеспечивает чистое изображение с минимумом основной информацией в нижней части экрана, под изображением – как это было в пленочную эпоху.

Улучшенная стабилизация изображения

Несмотря на схожие размеры с предшественницей, X-E5 — первая камера в серии, оснащённая мощным пятиосевым механизмом стабилизации изображения (IBIS), обеспечивающим до 7 ступеней в центре и 6 ступеней на периферии кадра*. Это позволяет адаптироваться к самым сложным условиям съёмки.

*Согласно стандартам CIPA 2024. Эффективность коррекции рыскания / тангажа / крена при использовании объектива FUJINON XF 35mm F1.4 R.

Матрица X-Trans CMOS 5 HR 40.2 МП, процессор X-Processor 5

Высококачественная матрица X-Trans CMOS 5 HR c разрешением 40.2 Мп. оснащена усовершенствованным алгоритмом обработки, который повышает разрешение без ущерба для соотношения сигнал/шум, обеспечивая потрясающее качество изображения. Процессор X-Processor 5 вдвое мощнее предшественника.

Стандартная чувствительность ISO 125: более низкое базовое значение ISO 125 улучшает динамический диапазон камеры.

Новейшие алгоритмы автофокусировки: надежное наведение даже при съемке движущихся объектов. Улучшения особенно заметны при зональной автофокусировке и в условиях низкой контрастности.

Распознавание объектов: благодаря технологии глубокого машинного обучения камера распознаёт животных (в том числе птиц), автомобили, мотоциклы, велосипеды, самолёты, поезда, насекомых и дроны.

Режимы симуляции пленки: 20 режимов симуляции классических фотопленок Fujifilm, представляющих 90 лет опыта компании.

Видеосъёмка

Компактный и лёгкий корпус FUJIFILM X-E5 поддерживает запись на SD-карту в формате 6.2K/30p 4:2:2 10 бит, а также высококачественное видео в форматах 4K/60p и 1080/240p.

Характеристики