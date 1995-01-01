Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-E5 Body, черный
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Описание
Изысканная классика. Современная классика не может просто копировать то, что было раньше. Она также не может игнорировать то, что было до неё. Она должна уважать свою родословную, совершенствуя концепцию, не теряя её сути. FUJIFILM X-E5 воплощает в себе то, что значит быть современной классикой, сочетая в себе изысканный, элегантный дизайн с аналоговыми элементами управления, вдохновляющими на создание изображений.
Дизайн
Верхняя панель выточена из одного бруска алюминия и своим угловатым дизайном сохраняет дух классической камеры. Этот потрясающий внешний вид в сочетании с тактильными ощущениями делает камеру приятной в использовании.
Новый диск симуляции плёнки
Новый диск симуляции плёнки снабжен аналоговым индикаторным окном, что опять же отсылает к эстетике пленочных камер, обеспечивая в то же время прямой доступ к востребованным режимам симуляции с фирменными цветами пленок Fuji.
Мастерство в деталях
Изысканность — ключевой аспект дизайна FUJIFILM X-E5. Например, видоискатель и регулятор диоптрийной настройки расположены заподлицо с корпусом, почти не выступая за его пределы, а кнопка Bluetooth на нижней пластине камеры напоминает кнопку обратной смотки фотопленки.
Новый классический режим видоискателя
Новый классический режим экранного интерфейса, доступный только в видоискателе, обеспечивает чистое изображение с минимумом основной информацией в нижней части экрана, под изображением – как это было в пленочную эпоху.
Улучшенная стабилизация изображения
Несмотря на схожие размеры с предшественницей, X-E5 — первая камера в серии, оснащённая мощным пятиосевым механизмом стабилизации изображения (IBIS), обеспечивающим до 7 ступеней в центре и 6 ступеней на периферии кадра*. Это позволяет адаптироваться к самым сложным условиям съёмки.
*Согласно стандартам CIPA 2024. Эффективность коррекции рыскания / тангажа / крена при использовании объектива FUJINON XF 35mm F1.4 R.
Матрица X-Trans CMOS 5 HR 40.2 МП, процессор X-Processor 5
Высококачественная матрица X-Trans CMOS 5 HR c разрешением 40.2 Мп. оснащена усовершенствованным алгоритмом обработки, который повышает разрешение без ущерба для соотношения сигнал/шум, обеспечивая потрясающее качество изображения. Процессор X-Processor 5 вдвое мощнее предшественника.
- Стандартная чувствительность ISO 125: более низкое базовое значение ISO 125 улучшает динамический диапазон камеры.
- Новейшие алгоритмы автофокусировки: надежное наведение даже при съемке движущихся объектов. Улучшения особенно заметны при зональной автофокусировке и в условиях низкой контрастности.
- Распознавание объектов: благодаря технологии глубокого машинного обучения камера распознаёт животных (в том числе птиц), автомобили, мотоциклы, велосипеды, самолёты, поезда, насекомых и дроны.
- Режимы симуляции пленки: 20 режимов симуляции классических фотопленок Fujifilm, представляющих 90 лет опыта компании.
Видеосъёмка
Компактный и лёгкий корпус FUJIFILM X-E5 поддерживает запись на SD-карту в формате 6.2K/30p 4:2:2 10 бит, а также высококачественное видео в форматах 4K/60p и 1080/240p.
Характеристики
|Объектив
|Стабилизатор изображения:
|матричный стабилизатор (по 5 осям, эффективность 7 ступеней экспозиции), цифровая стабилизация DIS, IS MODE BOOST при съемке видео
|Матрица
|Датчик изображения:
|23,5 x 15,7 мм (APS-C) X-Trans CMOS 5 HR
|Число эффективных пикселей:
|40.2 млн.
|Соотношение сторон:
|3:2
|Светочувствительность:
|фото: ISO 125 - 12800 c расширением до 64 - 51200, видео: ISO 125 - 12800 с расширением до 25600
|Процессор
|Тип:
|X-Processor 5
|Фотосъёмка
|Цифровой зум:
|«цифровой телеконвертер»: 2.0x, 1.4x
|Формат файла:
|JPEG, HEIF (4:2:2 10 бит), RAW (14 бит), TIFF (8 или 16 бит, конверсия из RAW внутри камеры)
|Баланс белого:
|авто (3 варианта), 7 предустановок, пользовательский (3 установки), установка температуры в К (2500 - 10 000К)
|Серийная съемка:
|механический затвор: 8 кадров/с, электронный затвор: 20 кадров/с (кроп-фактор 1.29х), 13 кадров/с без кропа
|Цветовое пространство:
|sRGB
|Автоспуск:
|2, 10 сек.
|Размер фотоизображения:
|7728 x 5152 (3:2), 6864 x 5152 (4:3), 7728 x 4344 (16:9), 5152 x 5152 (1:1), 6432x5152 (5:4) и менее
|Интервальная съемка:
|есть: установка интервала (1 с - 24 ч), количества снимков, времени начала съемки и т.д.
|Съёмка видео
|Видеосъемка:
|6.2K до 30р 10 бит, с кроп-фактором 1.23x, 4K HQ до 30р 10 бит, с кроп-фактором 1.23x, 4К 60р 10 бит с кроп-фактором 1.14x, Full HD до 240 кадров/с
|Разрешение видеозаписи:
|6240 x 3510, 4096 x 2160, 3840 x 2160, 2048 x 1080, 1920 x 1080
|Формат видеозаписи:
|MOV или MP4, кодеки H.264 (8 бит) или H.265 (10 бит)
|Продолжительность видео:
|без программного ограничения, может перегреваться при записи в 4К 60р (около 15-20 мин.)
|Формат записи звука:
|MOV: линейный РСМ, стерео, 24 бит, 48 КГц, MP4: AAC
|Средний битрейт:
|200, 100, 50, 25, 8 Мбит/с, Full HD 240р или 120р: только 200 Мбит/с, сжатие Long GOP
|Управление эскпозицией
|Выдержка:
|механический центральный затвор: 1/4000 - 15 мин., длительная от руки (bulb) до 60 мин.; электронный затвор: 1/180 000 с. - 15 мин., при записи видео: 1/4000 - 1/24 с
|Замер экспозиции:
|TTL-замер, 256 зон, оценочный, точечный, центровзвешенный, усредненный
|Приоритет выдержки:
|есть
|Приоритет диафрагмы:
|есть
|Ручная экспозиция:
|есть
|Экспокоррекция:
|фото: +/- 5 EV с шагом 1/3 EV; видео: +/- 2 EV с шагом 1/3 EV
|Брекетинг экспозиции:
|есть, до 9 кадров, до +/- 3 EV
|Фокусировка
|Автофокус:
|гибридный: фазовый + по контрасту, 425 точек, определение лиц / глаз, распознавание объектов (животные, птицы, автомобили, мотоциклы, велосипеды, самолеты, поезда)
|Ручная фокусировка:
|есть
|Вспышка
|Встроенная вспышка:
|нет
|Внешняя вспышка:
|горячий башмак для вспышек Fujifilm и совместимых, X-синхронизация 1/180 сек.
|Видоискатель и дисплей
|Дисплей:
|3 дюйма (7.6 см), ЖК TFT, 1,04 млн. точек, сенсорный
|Видоискатель:
|электронный, 0,39" OLED, прибл. 2,36 млн. точек, покрытие кадра: 100%; увеличение 0.62×
|Диоптрийная коррекция:
|от -4 до +2 дптр.
|Память и интерфейсы
|Карта памяти:
|SD, SDHC, SDXC (UHS-I, UHS-II), до 2 Тб., для видеозаписи необходимы карты класса U3 / V30 и выше
|Связь с компьютером:
|USB Type-C 10 Гбит/с
|Видео выход:
|HDMI micro D
|Разъемы:
|вход Ø3.5 мм для микрофона или пульта ДУ
|Беспроводное соединение:
|Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
|Источники питания
|Питание:
|литий-ионный аккумулятор NP-W126S, около 310 / 400 кадров по стандарту CIPA (стандартный режим / Эко), зарядка и постоянное по USB-С (5В 2А и выше)
|Физические характеристики
|Вес:
|445 г (с аккумулятором и картой памяти), 396 г (только камера)
|Размеры:
|124,9 х 72,9 х 39,1 мм
|Прочие особенности
|Особые характеристики:
|Диск выбора режимов имитации плёнки
|Дата анонса:
|июнь 2025 г
|Сайт производителя:
|https://www.fujifilm-x.com/
|Комплектация:
|аккумулятор NP-W126S, адаптер для наушников, плечевой ремень, инструмент для крепления зажима, крышка корпуса
|Страна производства
|Страна производства:
|Китай