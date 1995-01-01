Батарейная ручка FUJIFILM VG-XH вмещает 2 аккумулятора NP-W235 в дополнение к еще одному аккумулятору, который остается в батарейном отсеке камеры. Тем самым время непрерывной съемки можно увеличить приблизительно в 3 раза. На ручке дублируются органы управления с правой половины камеры, что позволяет с комфортом вести съемку с вертикальной ориентацией кадра. Кроме того, ручка улучшает весовой баланс камеры при использовании тяжелых объективов (в особенности длиннофокусных). Защищена от попадания пыли и влаги, может использоваться при температурах до -10° С. Совместима с камерами Fujifilm X-H2 и X-H2S.

Ручка поддерживает зарядку установленных батарей: к примеру, вы можете поставить на ночь на USB-зарядку камеру с батарейной ручкой и 3 аккумуляторами, к утру все они будут полностью заряжены.