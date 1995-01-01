Аккумулятор Fujifilm NP-W235
Код товара:УТ-00041054
Артикул:16651411
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараАккумулятор
Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор для камер Fujifilm. По сравнению с NP-W126S, использовавшимся в предыдущих поколениях камер X серии, время работы повышено примерно в 1.5 раза. Емкость 2200 мАч, напряжение 7.2 В. Может заряжаться внутри камеры или в зарядном устройстве BC-W235.
Совместимые камеры:
- Fujifilm X-H2S, X-H2,
- Fujifilm X-T5, X-T4,
- Fujifilm X-S20
- Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF, GFX Eterna 55