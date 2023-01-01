Оригинальный литий-ионный аккумулятор для камер Fujifilm. По сравнению с NP-W126S, использовавшимся в предыдущих поколениях камер X серии, время работы повышено примерно в 1.5 раза. Емкость 2200 мАч, напряжение 7.2 В. Может заряжаться внутри камеры или в зарядном устройстве BC-W235.