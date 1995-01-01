Аккумулятор Fujifilm NP-W126S
Код товара : УТ-00076058
Артикул : @ 16528482
19%
10 990 ₽
8 900 ₽
Гарантия 6 месяцев
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Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор Fujifilm для определенных камер. От старого NP-W126 (снят c производства) отличается меньшим тепловыделением и возможностью работать в «форсированном» режиме (Boost). Обратно совместим со всеми моделями, использующими аккумулятор NP-W126. Емкость 1200 мАч (min), 8.7 Вт*ч.
Совместимость:
- Fujifilm X100F, X100V, X100VI
- Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3
- Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200
- Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4
- Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T50
- Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10
- Fujifilm FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR.
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