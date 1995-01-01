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    Аккумулятор Fujifilm NP-W126S

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    Код товара : УТ-00076058

    Артикул : @ 16528482

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    19%

    10 990 ₽

    8 900 ₽

    Гарантия 6 месяцев

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    Описание

    Оригинальный литий-ионный аккумулятор Fujifilm для определенных камер. От старого NP-W126 (снят c производства) отличается меньшим тепловыделением и возможностью работать в «форсированном» режиме (Boost). Обратно совместим со всеми моделями, использующими аккумулятор NP-W126. Емкость 1200 мАч (min), 8.7 Вт*ч.

    Совместимость:

    • Fujifilm X100F, X100V, X100VI
    • Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3
    • Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200
    • Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4
    • Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T50
    • Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10
    • Fujifilm FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR.
    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.