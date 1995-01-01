Аккумулятор Fujifilm NP-W126S

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076058 Артикул : @ 16528482



Оригинальный литий-ионный аккумулятор Fujifilm для определенных камер. От старого NP-W126 (снят c производства) отличается меньшим тепловыделением и возможностью работать в «форсированном» режиме (Boost). Обратно совместим со всеми моделями, использующими аккумулятор NP-W126. Емкость 1200 мАч (min), 8.7 Вт*ч. Задать вопрос 19% 10 990 ₽ 8 900 ₽ Цена по акции Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Оригинальный литий-ионный аккумулятор Fujifilm для определенных камер. От старого NP-W126 (снят c производства) отличается меньшим тепловыделением и возможностью работать в «форсированном» режиме (Boost). Обратно совместим со всеми моделями, использующими аккумулятор NP-W126. Емкость 1200 мАч (min), 8.7 Вт*ч. Совместимость: Fujifilm X100F, X100V, X100 VI

VI Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3

Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200

Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4

Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T50

X-T10, X-T20, X-T30, X-T50 Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10

X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10 Fujifilm FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR.

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