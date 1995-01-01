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Картридж Fujifilm Instax MINI Monochrome, 10 снимков (уцененный)

  • Instax MINI Monochrome, 10 снимков
  • Instax MINI Monochrome, 10 снимков
  • Instax MINI Monochrome, 10 снимков
  • Instax MINI Monochrome, 10 снимков
  • Instax MINI Monochrome, 10 снимков
  • Instax MINI Monochrome, 10 снимков
  • Instax MINI Monochrome, 10 снимков
Код товара:УТ-00094203
Артикул:16531958 (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Новинка от Fujifilm - черно-белая кассета Instax Mini Monochrome. Совместима с камерами моментальной печати Fujifilm Instax Mini, Polaroid PIC300, Lomo'Instant Mini и Leica Sofort, а также с принтерами Fujifilm Instax SHARE SP-1, SP-2.

1 кассета на 10 кадров.

  • Светочувствительность — ISO 800.
  • Размер карточки: 54 х 86 мм (размер визитки).
  • Размер изображения: 46 х 62 мм.