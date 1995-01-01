Картридж Fujifilm Instax MINI Monochrome, 10 снимков (уцененный)
Код товара:УТ-00094203
Артикул:16531958 (у)
Товар не найден
Описание
Новинка от Fujifilm - черно-белая кассета Instax Mini Monochrome. Совместима с камерами моментальной печати Fujifilm Instax Mini, Polaroid PIC300, Lomo'Instant Mini и Leica Sofort, а также с принтерами Fujifilm Instax SHARE SP-1, SP-2.
1 кассета на 10 кадров.
- Светочувствительность — ISO 800.
- Размер карточки: 54 х 86 мм (размер визитки).
- Размер изображения: 46 х 62 мм.