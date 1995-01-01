Картридж Fujifilm Monochrome Instax MINI, 10 снимков

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Код товара: УТ-00016046 Артикул: 16531958 Код товара: УТ-00016046 Артикул: 16531958 Формат печати Instax Mini (62х46 мм) Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Формат печати Instax Mini (62х46 мм) Описание Новинка от Fujifilm - черно-белая кассета Instax Mini Monochrome. Совместима с камерами моментальной печати Fujifilm Instax Mini, Polaroid PIC300, Lomo'Instant Mini и Leica Sofort, а также с принтерами Fujifilm Instax SHARE SP-1, SP-2. 1 кассета на 10 кадров. Светочувствительность — ISO 800.

Размер карточки: 54 х 86 мм (размер визитки).

Размер изображения: 46 х 62 мм. Видео Наш обзор

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