Новинка от Fujifilm - черно-белая кассета Instax Mini Monochrome. Совместима с камерами моментальной печати Fujifilm Instax Mini, Polaroid PIC300, Lomo'Instant Mini и Leica Sofort, а также с принтерами Fujifilm Instax SHARE SP-1, SP-2.
1 кассета на 10 кадров.
Светочувствительность — ISO 800.
Размер карточки: 54 х 86 мм (размер визитки).
Размер изображения: 46 х 62 мм.
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