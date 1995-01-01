Кинообъектив Fujinon MK 18-55mm с постоянным числом T2.9 по всему диапазону фокусных расстояний и низкой дисторсией позволяет получить изображение превосходного качества. Вместе с объективом MK 50-135mm он покрывает диапазон фокусных расстояний от 18 до 135 мм для любых творческих задач. Ультра-компактный и легкий (для своего класса), он спроектирован для камер формата Super 35 / APS-C. Данная позиция поставляется с байонетом Fujifilm X (X-Mount), также существует версия с байонетом Sony E. Байонет пассивный, без электронных контактов.

В этом объективе минимизирован эффект «дыхания» фокусировки, а также устранено «дыхание» зума (смещение центра изображения вдоль оптической оси во время масштабирования) – эффекты, свойственные фотообъективам. Фокусировка не зависит от фокусного расстояния: вы можете навестись на объект, а затем повернуть кольцо трансфокатора – объект останется в фокусе.

Кольца фокуса, масштабирования и диафрагмы со стандартным шагом шестерен 0.8 управляются вручную. Ход кольца фокусировки составляет 200°, что позволяет более плавно и точно фокусироваться. Объектив имеет возможность съемки в режиме «макро» (0.38 м). Кольцо диафрагмы вращается плавно, без щелчков.

По цветопередаче объектив совпадает с сериями Fujinon HK / ZK / XK. Также интересно, что объектив MK 18-55mm имеет точно такой же размер и вес, что и MK 50-135mm: это позволяет оператору менять объективы на ходу, без необходимости перенастраивать привод фокусировки или балансировку камеры на штативе. Объектив имеет встроенный механизм индивидуальной калибровки длины заднего отрезка, что позволяет добиться максимально точного совпадения дистанции на фокусировочной шкале с реальностью.

Версия FUJIFILM MK 18-55mm T2.9 с байонетом X-Mount должна поступить в продажу в 2018 г.