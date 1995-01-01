Картридж Fujifilm Instax Mini Pink Lemonade, 10 снимков
Код товара:УТ-00030765
Артикул:16581836
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Описание
Оригинальный картридж FUJIFILM Instax Mini Mermaid Tail с рамками нежно-розового цвета.
Общий размер карточки: 86х54 мм, размер изображения: 62х46 мм. ISO 800, цветовая температура - 5500 К (солнечный свет или вспышка), температурный диапазон для хранения и использования: 5-40° C (перегрев или заморозка отрицательно сказываются на качестве изображения). Тип поверхности - глянцевая.
Совместим с камерами моментальной печати Fujifilm Instax Mini, камерой Polaroid PIC300, принтером Fujifilm Instax SHARE SP-1, Fujifilm Instax SHARE SP-2, камерой Leica Sofort и фотокамерами Lomo'Instant Mini.
10 листов в комплекте. Сделано в Японии.