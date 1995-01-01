Картридж Fujifilm Instax Mini Pink Lemonade, 10 снимков

<









>





Код товара: УТ-00030765 Артикул: 16581836 Код товара: УТ-00030765 Артикул: 16581836 Оригинальный картридж FUJIFILM Instax Mini Mermaid Tail с рамками нежно-розового цвета. Совместима с камерами моментальной печати Fujifilm Instax Mini, Polaroid PIC300, Lomo'Instant Mini и Leica Sofort, а также с принтерами Fujifilm Instax SHARE SP-1, SP-2. 10 листов в комплекте. Товар не найден Задать вопрос Описание Оригинальный картридж FUJIFILM Instax Mini Mermaid Tail с рамками нежно-розового цвета. Общий размер карточки: 86х54 мм, размер изображения: 62х46 мм. ISO 800, цветовая температура - 5500 К (солнечный свет или вспышка), температурный диапазон для хранения и использования: 5-40° C (перегрев или заморозка отрицательно сказываются на качестве изображения). Тип поверхности - глянцевая. Совместим с камерами моментальной печати Fujifilm Instax Mini, камерой Polaroid PIC300, принтером Fujifilm Instax SHARE SP-1, Fujifilm Instax SHARE SP-2, камерой Leica Sofort и фотокамерами Lomo'Instant Mini. 10 листов в комплекте. Сделано в Японии. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.