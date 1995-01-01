Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax MINI LiPlay, темная бронза

  • Instax MINI LiPlay, темная бронза
  • Instax MINI LiPlay, темная бронза
  • Instax MINI LiPlay, темная бронза
  • Instax MINI LiPlay, темная бронза
  • Instax MINI LiPlay, темная бронза
  • Instax MINI LiPlay, темная бронза
  • Instax MINI LiPlay, темная бронза
  • Instax MINI LiPlay, темная бронза
  • Instax MINI LiPlay, темная бронза
  • Instax MINI LiPlay, темная бронза
  • Instax MINI LiPlay, темная бронза
  • Instax MINI LiPlay, темная бронза
  • Instax MINI LiPlay, темная бронза
  • Instax MINI LiPlay, темная бронза
  • Instax MINI LiPlay, темная бронза
  • Instax MINI LiPlay, темная бронза
  • Instax MINI LiPlay, темная бронза
  • Instax MINI LiPlay, темная бронза
  • Instax MINI LiPlay, темная бронза
Код товара:УТ-00079373
Артикул:16835184
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактный корпус: всего 12 х 8 х 3.5 см. Легко помещается в карман или в небольшую сумочку.

Запишите голосовое сообщение или звуки окружающей среды и добавьте их на фото с помощью QR кода (длительность записи: до 10 секунд).

Добавляйте специальные эффекты:

И забавные рамки:

Дополнительные рамки можно добавить из мобильного приложения Instax mini LiPlay (iOS, Android).

Используйте телефон для дистанционного спуска затвора:

Снимок печатается всего за 12 секунд! Одного заряда хватает примерно на 100 снимков. Для печати необходимы картриджи Instax Mini (10 фото в 1 картридже).