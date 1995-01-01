Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax MINI 13 Frost Blue
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Описание
Instax Mini 13 – обновление самой популярной линейки моментальных фотоаппаратов Fujifilm на 2026 год. Как можно заметить, камера теперь приняла «надувную» форму – нам напоминает матрас для бассейна, и кажется, что это неспроста, ведь фотоаппарат выходит в июне. Из технических новшеств появился таймер спуска, который раньше был только у старших камер. Таймер включается поворотом рычажка, располагающегося вокруг спусковой кнопки. Он имеет светодиодный индикатор и может быть выставлен на 2 или 10 секунд: первое удобно для простого селфи с рук, а второе – для групповых автопортретов. Напоминаем главное правило селфи на Instax – смотрите в зеркальце на объективе. Если вы видите себя, значит вы в кадре.
Для того, чтобы немного отклонить камеру вверх, когда делаете селфи, на кистевой шнурок добавили специальный язычок, который можно подложить под фотоаппарат спереди.
В остальном все как у Instax Mini 12: есть автоматическая экспозиция и автоматическая установка мощности вспышки, режим селфи / съемки крупным планом с коррекцией параллакса в видоискателе (от 0.3 до 0.5 м), камера включается и выключается поворотом кольца на объективе. Управление в целом очень доступное: по сути, камера все делает сама, вам нужно только навестись через видоискатель (или зеркальце) и нажать на спуск. Единственное, что нужно помнить: не закрывайте пальцами вспышку и оптические датчики рядом с ней, когда держите камеру в руках. Конечно, если хотите, чтобы снимки сразу начали получаться хорошо, потратьте пару минут на инструкцию, там это очень наглядно показывается.
Instax Mini 13 – камера для развлечения и хороших эмоций. Берите ее с собой на встречи с друзьями, праздники, вечеринки, отдых на пляже, в путешествия. Делайте спонтанные снимки, наблюдайте за магией проявления моментального фото, делитесь ими друг с другом, украшайте свою комнату, рабочее место или складывайте на память в альбом. И не забывайте взять с собой запасные картриджи – для этой камеры подходят все варианты кассет Instax Mini.
Характеристики
- Объектив
- Оптический зум: нет
- Объектив: 60 мм f/12.7 (приблизительно 35 мм в 35-мм эквиваленте)
- Фотосъёмка
- Автоспуск: 2 или 10 с
- Размер фотоизображения: 46 х 62 мм
- Управление эскпозицией
- Выдержка: 1/2 - 1/250 с., электронное программное управление затвором
- Замер экспозиции: авто (оценочный)
- Экспокоррекция: нет
- Фокусировка
- Автофокус: гиперфокальная фокусировка от 0.5 до 3 м (прибл.) + селфи / макрорежим от 30 до 50 см
- Ручная фокусировка: нет
- Вспышка
- Встроенная вспышка: есть, срабатывает всегда, автоматический контроль мощности, автоматическая медленная синхронизация, перезарядка не более 7 с, эффективный диапазон: 0.3 - 2.2 м
- Внешняя вспышка: нет
- Видоискатель и дисплей
- Дисплей: нет
- Видоискатель: видоискатель реального изображения, увеличение 0.37х, автоматическая коррекция параллакса в макрорежиме
- Диоптрийная коррекция: нет
- Источники питания
- Питание: 2 элемента типа АА (щелочные или Ni-MH), приблизительно 100 снимков на 1 комплекте)
- Физические характеристики
- Вес: 327 г
- Размеры: 105.5 х 124.7 х 67.6 мм
- Особые характеристики: механический счетчик кадров, окошко для контроля пленки, экономия энергии: автоматическое выключение через 5 минут
- Дата анонса: март 2026 г
- Комплектация: фотоаппарат, 2 батарейки АА, ремешок на запястье, инструкция.
- Дополнительные аксессуары: картриджи Fujifilm Instax mini
- Страна производства: Китай