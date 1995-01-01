Instax Mini 13 – обновление самой популярной линейки моментальных фотоаппаратов Fujifilm на 2026 год. Как можно заметить, камера теперь приняла «надувную» форму – нам напоминает матрас для бассейна, и кажется, что это неспроста, ведь фотоаппарат выходит в июне. Из технических новшеств появился таймер спуска, который раньше был только у старших камер. Таймер включается поворотом рычажка, располагающегося вокруг спусковой кнопки. Он имеет светодиодный индикатор и может быть выставлен на 2 или 10 секунд: первое удобно для простого селфи с рук, а второе – для групповых автопортретов. Напоминаем главное правило селфи на Instax – смотрите в зеркальце на объективе. Если вы видите себя, значит вы в кадре.

Для того, чтобы немного отклонить камеру вверх, когда делаете селфи, на кистевой шнурок добавили специальный язычок, который можно подложить под фотоаппарат спереди.

В остальном все как у Instax Mini 12: есть автоматическая экспозиция и автоматическая установка мощности вспышки, режим селфи / съемки крупным планом с коррекцией параллакса в видоискателе (от 0.3 до 0.5 м), камера включается и выключается поворотом кольца на объективе. Управление в целом очень доступное: по сути, камера все делает сама, вам нужно только навестись через видоискатель (или зеркальце) и нажать на спуск. Единственное, что нужно помнить: не закрывайте пальцами вспышку и оптические датчики рядом с ней, когда держите камеру в руках. Конечно, если хотите, чтобы снимки сразу начали получаться хорошо, потратьте пару минут на инструкцию, там это очень наглядно показывается.

Instax Mini 13 – камера для развлечения и хороших эмоций. Берите ее с собой на встречи с друзьями, праздники, вечеринки, отдых на пляже, в путешествия. Делайте спонтанные снимки, наблюдайте за магией проявления моментального фото, делитесь ими друг с другом, украшайте свою комнату, рабочее место или складывайте на память в альбом. И не забывайте взять с собой запасные картриджи – для этой камеры подходят все варианты кассет Instax Mini.

Характеристики