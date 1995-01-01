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Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax MINI 12 Mint Green

  • Instax MINI 12 Mint Green
  • Instax MINI 12 Mint Green
  • Instax MINI 12 Mint Green
  • Instax MINI 12 Mint Green
  • Instax MINI 12 Mint Green
  • Instax MINI 12 Mint Green
  • Instax MINI 12 Mint Green
  • Instax MINI 12 Mint Green
  • Instax MINI 12 Mint Green
  • Instax MINI 12 Mint Green
  • Instax MINI 12 Mint Green
  • Instax MINI 12 Mint Green
  • Instax MINI 12 Mint Green
  • Instax MINI 12 Mint Green
  • Instax MINI 12 Mint Green
Код товара:УТ-00065909
Артикул:16806262
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Instax MINI 12 – очередное обновление самой популярной моментальной камеры. Изменения коснулись внешнего внешний вида: камера стала более прямоугольной, хотя в целом сохраняет округлые черты своих предшественниц. Немного переделано управление: теперь камера включается поворотом кольца на объективе, также поворотом включается режим съемки с малой дистанции (для макро или селфи с рук) – так удобнее. При включении макрорежима в видоискателе происходит коррекция параллакса: проще говоря, рамка в видоискателе стала точнее показывать границы реального изображения.

В остальном камера повторяет Instax Mini 11: экспозиция и мощность вспышки устанавливаются автоматически (оптические датчики смещены ближе к центру корпуса, чтобы вы не могли случайно закрыть их пальцами во время съемки). Все, что вам нужно сделать, – это навестись с помощью видоискателя или зеркальца для селфи, а затем нажать на спуск. Кнопка спуска расположена таким образом, чтобы ее было удобно нажимать независимо от того, в какую сторону смотрит камера.

Как фотографировать? Это очень просто.

  1. Если в камере нет бумаги, откройте заднюю дверцу и зарядите картридж Instax mini (совместите оранжевую метку на картридже с меткой на корпусе).
  2. Батарейки заряжаются сбоку, без них камера не работает (2 шт. АА, в комплекте)
  3. Поверните кольцо объектива в положение ON, чтобы включить фотоаппарат.
  4. Подождите несколько секунд, чтобы зарядить вспышку. Если над объективом горит лампочка, камера готова.
  5. Прицельтесь в видоискатель и нажмите на спуск.
  6. Чтобы снимок полностью проявился, надо подождать примерно 1.5 минуты. Желательно, чтобы на снимок во время проявки не падал прямой солнечный свет.
  7. Чтобы выключить камеру, поверните кольцо обратно, в положение OFF.

Как сделать селфи?

  1. Поверните кольцо на объективе в положение CLOSE-UP.
  2. Разверните камеру на себя.
  3. Для прицеливания используйте зеркальце рядом с линзой.
  4. Нажмите на спуск.

Делитесь снимками с друзьями и родными, украшайте ими свои вещи и комнаты, отправляйте по почте (да, по настоящей почте), придумайте свое применение. Живите ярко, каждый снимок уникален и неповторим!