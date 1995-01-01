Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax MINI 12 Clay White
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Характеристики
Описание
Instax MINI 12 – очередное обновление самой популярной моментальной камеры. Изменения коснулись внешнего внешний вида: камера стала более прямоугольной, хотя в целом сохраняет округлые черты своих предшественниц. Немного переделано управление: теперь камера включается поворотом кольца на объективе, также поворотом включается режим съемки с малой дистанции (для макро или селфи с рук) – так удобнее. При включении макрорежима в видоискателе происходит коррекция параллакса: проще говоря, рамка в видоискателе стала точнее показывать границы реального изображения.
В остальном камера повторяет Instax Mini 11: экспозиция и мощность вспышки устанавливаются автоматически (оптические датчики смещены ближе к центру корпуса, чтобы вы не могли случайно закрыть их пальцами во время съемки). Все, что вам нужно сделать, – это навестись с помощью видоискателя или зеркальца для селфи, а затем нажать на спуск. Кнопка спуска расположена таким образом, чтобы ее было удобно нажимать независимо от того, в какую сторону смотрит камера.
Как фотографировать? Это очень просто.
- Если в камере нет бумаги, откройте заднюю дверцу и зарядите картридж Instax mini (совместите оранжевую метку на картридже с меткой на корпусе).
- Батарейки заряжаются сбоку, без них камера не работает (2 шт. АА, в комплекте)
- Поверните кольцо объектива в положение ON, чтобы включить фотоаппарат.
- Подождите несколько секунд, чтобы зарядить вспышку. Если над объективом горит лампочка, камера готова.
- Прицельтесь в видоискатель и нажмите на спуск.
- Чтобы снимок полностью проявился, надо подождать примерно 1.5 минуты. Желательно, чтобы на снимок во время проявки не падал прямой солнечный свет.
- Чтобы выключить камеру, поверните кольцо обратно, в положение OFF.
Как сделать селфи?
- Поверните кольцо на объективе в положение CLOSE-UP.
- Разверните камеру на себя.
- Для прицеливания используйте зеркальце рядом с линзой.
- Нажмите на спуск.
Делитесь снимками с друзьями и родными, украшайте ими свои вещи и комнаты, отправляйте по почте (да, по настоящей почте), придумайте свое применение. Живите ярко, каждый снимок уникален и неповторим!