FUJIFILM INSTAX MINI Glossy - специальная фотобумага для моментальной печати, используется с камерами Fujifilm Instax. Общий размер карточки: 86х54 мм, размер изображения: 62х46 мм. ISO 800, цветовая температура - 5500 К (солнечный свет или вспышка), температурный диапазон для хранения и использования: 5-40° C (перегрев или заморозка крайне отрицательно сказываются на качестве изображения). Тип поверхности - глянцевая. Белое поле для подписи.

Совместим с камерами моментальной печати Fujifilm Instax Mini, камерой Polaroid PIC300, принтером Fujifilm Instax SHARE SP-1, Fujifilm Instax SHARE SP-2, камерой Leica Sofort и фотокамерами Lomo'Instant Mini.

10 листов в комплекте. Сделано в Японии.