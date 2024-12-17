Фотоаппарат среднего формата Fujifilm GFX 100S II GF35-70mm Kit
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Характеристики
Описание
Fujifilm GFX 100S II – облегченная и более доступная версия флагмана GFX 100 II. Начинка камер во многом совпадает, но GFX 100S II использует относительно медленную матрицу 102MP CMOS II, в то время как у флагмана установлена 102MP CMOS II HS, с высокой скоростью считывания. Это влияет, прежде всего, на возможности бесшумной съемки с электронным затвором (у GFX 100S II – не более 2 кадров/с) и на видеосъемку: если флагман поддерживает 8К видео (и еще множество форматов поменьше), то у GFX 100S II пределом является 4К 30р. При съемке в RAW у GFX 100S II меньше длина серии – возможно, в камеру установлен меньший объем буферной памяти, плюс отсутствует поддержка высокоскоростных карт CFexpress (только SD UHS-I/-II). Также можно отметить несъемный видоискатель меньшего размера и ограниченные возможности по съемке видео: не более 4К 30р. При этом камера обладает современным процессором X-Processor 5 с улучшенными алгоритмами автофокуса и автоматическим распознаванием объектов. Наконец, GFX 100S II немного компактнее и легче флагманской модели.
Как и прежде, разрешение матрицы составляет 102 Мп., минимальное ISO составляет 80 единиц, что обеспечивает широкий динамический диапазон. Чтобы воспользоваться всеми его преимуществами, вы можете снимать в RAW 16 бит (с возможностью конвертации в TIFF 16 бит прямо внутри камеры) или в относительно новом 10-битном формате HEIF с субдискретизацией 4:2:2. Данный формат постепенно получает все большую и большую поддержку как улучшенная версия старого 8-битного JPEG. Широкий динамический диапазон позволяет сохранить больше деталей как в тенях, так и в светлых областях кадра, что обеспечивает плавные тональные переходы и высокую эластичность изображения при обработке в фоторедакторе.
Современный процессор X-Processor 5 значительно ускоряет работу автофокуса по сравнению с камерами Fujifilm прошлого поколения: эффективно работает машинное распознавание объектов (люди, млекопитающие, птицы, насекомые, машины и так далее), лучше работает предиктивная фокусировка по быстро движущимся объектам. Эффективность стабилизации по методике измерения CIPA не уступает GFX 100 II: 8 ступеней экспозиции (данная методика учитывает только резкость в центральной точке изображения, поэтому в реальной жизни результаты могут быть на 2-3 ступени скромнее). При съемке видео можно включить дополнительную цифровую стабилизацию изображения. Сдвиг матрицы также позволяет создавать 400-мегапиксельные изображения, которые создаются из 20 последовательно сделанных кадров. Данный режим требует установки камеры на штатив и подходит только для полностью неподвижных объектов, то есть для съемки интерьеров или репродукции живописи и других объектов искусства.
Для записи изображения у GFX 100S II имеется 2 гнезда для карт памяти формата SD (SDHC / SDXC, до 2 Тб), а также функция прямой записи на внешние SSD диски: порт USB3.2 Gen2x1 (Type-C) обеспечивает скорость передачи до 10 Гбит/с, фактически скорость ограничивается только возможностями самого SSD диска.
Возможности видеосъемки у GFX 100S II довольно скромные: съемка в 4К возможна со скоростью не более 30 кадров/с, в Full HD – до 60 кадров/с. Правда, поддерживается субдискретизация 4:2:2 с глубиной цвета 10 бит, что обеспечивает хороший динамический диапазон, в особенности если использовать логарифмический профиль F-Log2 (13+ ступеней). Видео также можно записывать через USB напрямую на внешний SSD диск, причем такой вариант записи позволяет использовать профессиональные кодеки Apple ProRes (422, 422 HQ, 422 LT). Кодеки ProRes широко распространены в профессиональном производстве: в отличие от сильно сжатых H.264 и H.265 кодеков, ProRes гораздо легче для обработки, хотя файлы и занимают много места.
Внешне GFX 100S II практически не отличается от первой GFX 100S: размеры корпуса совпадают до миллиметра. Отличается только покрытие: в этой модели используется материал Bishamon-Tex с необычной текстурой – производитель заявляет, что оно не только улучшает внешний вид, но и улучшает захват камеры. GFX 100S II обладает отличной, профессиональной эргономикой: удобная рукоятка, джойстик, несколько программируемых пользовательских кнопок, крупный видоискатель с высоким разрешением, отклоняемый вверх, вниз и в сторону задний дисплей, плюс верхний монитор, отображающий все основные параметры. Камера обладает эффективной защитой от пыли и влаги, что позволяет использовать ее в сложных погодных условиях (в этом случае необходимо устанавливать объективы с влагозащитой, отмеченные индексом WR в названии).
В целом, Fujifilm GFX 100S II является очень интересной камерой: если ее предшественница (GFX 100S) подходила в основном для спокойных сюжетов, таких как пейзаж, архитектурная съемка, студийный портрет, то новую GFX 100S II можно использовать практически с любыми сюжетами, включая съемку спорта и дикой природы. 7 кадров в секунду с отличным автофокусом плюс огромное разрешение 102 мегапикселя, которое позволяет свободно кадрировать без потери качества. Камера существенно превосходит 35-мм фотоаппараты по широте динамического диапазона и уровню шума (как минимум на 1-1.5 ступени), а ценовой разрыв по сравнению с профессиональными полнокадровыми моделями верхнего сегмента не так уж и велик. Конечно, если придираться, то полнокадровые модели снимают быстрее (20 или даже 40 кадрами в секунду уже не удивишь), да и фокусируются чуть быстрее, в определенных ситуациях это может быть критично. Тем не менее, можно сказать, что GFX 100S II уже не сильно от них отстает, а уж для среднего формата камера показывает себя вообще отлично. Стоит отметить, что система объективов Fujifilm GF постоянно расширяется: сейчас (2024 г) на выбор представлено уже 18 моделей, от сверхширокоугольного 20-35mm F4 (16-28/2.8 в 35-мм эквиваленте) до 500mm F5.6 (400/4 в 35-мм эквиваленте). Есть и компактные модели, и макро, и тилт-шифты, адаптеры для старых объективов пленочной эпохи, а с помощью View Camera Adapter G фотоаппарат можно даже установить в старые широкоформатные камеры, использующие пластины 4х5". Иными словами, широкий выбор и прекрасные возможности для творчества.
Характеристики
|Объектив
|Оптический зум:
|2х
|Объектив:
|GF 35-70mm f/4.5-5.6 WR
|Стабилизатор изображения:
|матричный (IBIS), по 5 осям, эффективность до 8 ступеней (по стандарту CIPA) + стабилизатор в объективе (при наличии) + электронная стабилизация (в режиме видео)
|Диаметр светофильтра:
|62 мм
|Матрица
|Датчик изображения:
|43.8 х 32.9 мм CMOS II, цветовой фильтр Байера
|Число эффективных пикселей:
|102 млн.
|Соотношение сторон:
|4:3 (3:2, 16:9, 1:1, 5:4, 7:6)
|Светочувствительность:
|ISO 80 - 12800 c расширением до 40 - 102 400 (видео: ISO 100 - 12800, c расширением до 25600)
|Процессор
|Процессор:
|X-Processor 5
|Фотосъёмка
|Цифровой зум:
|нет
|Формат файла:
|JPEG, RAW (16 бит, 14 бит, сжатый, несжатый, сжатый без потерь), HEIF (10 бит 4:2:2), TIFF (внутрикамерное преобразование из RAW, после съемки)
|Баланс белого:
|авто (3 варианта), 7 предустановок, 3 пользовательских установки, установка температуры в К (2500K~10000K)
|Серийная съемка:
|механический затвор: 2 кадра/с (1000+ снимков в JPEG, 1000+ в сжатом RAW, 337 в сжатом без потерь RAW, 26 в RAW без сжатия), электронный затвор: 7 кадров/с (184 кадра в JPEG, 30 / 19 / 16 в RAW, в зависимости от сжатия)
|Цветовое пространство:
|sRGB, Adobe RGB
|Автоспуск:
|2, 10 с.
|Размер фотоизображения:
|11648 х 8736 (4:3), 11648 х 7768 (3:2), 11648 х 6552 (16:9), 8736 х 8736 (1:1), 11648 х 4304 (5:4), 10928 х 8736 (7:6) и менее
|Одновременная съемка фото и видео:
|нет данных
|Интервальная съемка:
|есть, установки: интервал, количество снимков, время начала, настройки экспозиции
|Съёмка видео
|Видеосъемка:
|4K до 30p, Full HD до 60p, 10 бит 4:2:2, Apple ProRes 422, H.264 или H.265 на карту памяти или SSD диск (через USB-C), 4K RAW на внешний носитель через HDMI
|Разрешение видеозаписи:
|4096 x 2160, 3840 x 2160, 2048 x 1080, 1920 x 1080
|Формат видеозаписи:
|MOV (ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT, MPEG-4 AVC / H.264 или HEVC / H.265) или MP4 (MPEG-4 AVC/H.264), сжатие All Intra (только MOV) или Long-GOP
|Продолжительность видео:
|без программного ограничения
|Формат записи звука:
|MOV: линейный РСМ, 24 бит, 48 кГц, стерео; MP4: ААС стерео
|Средний битрейт:
|ProRes: 1877 / 1254 / 870 Мбит/с (422 HQ / 422 / 422 LT), 4К H.265: 720 / 360 Мбит/с и менее
|Минимальная освещенность:
|нет данных
|Управление эскпозицией
|Выдержка:
|механический затвор: 1/4000 с - 60 мин., электронный затвор: 1/16000 с - 60 мин
|Замер экспозиции:
|TTL-замер в 256 зонах, мультизональный, точечный, средневзвешенный, центровзвешенный
|Приоритет выдержки:
|есть
|Приоритет диафрагмы:
|есть
|Ручная экспозиция:
|есть
|Экспокоррекция:
|фото: +/- 5 EV с шагом 1/3 EV; видео: +/- 2 EV с шагом 1/3 EV
|Брекетинг экспозиции:
|2, 3, 5, 7 или 9 кадров, с шагом от 1/3 до 3 EV
|Фокусировка
|Автофокус:
|гибридный: фазовый + по контрасту, 425 точек, определение лиц и глаз, распознавание объектов: млекопитающие, птицы, автомобили, мотоциклы / велосипеды, самолеты, поезда
|Ручная фокусировка:
|есть
|Вспышка
|Встроенная вспышка:
|нет
|Внешняя вспышка:
|горячий башмак: Fujifilm EF-X500 или другие совместимые; X-синхронизация 1/125 с., высокоскоростная синхронизация: с совместимыми вспышками
|Видоискатель и дисплей
|Дисплей:
|основной: 8 см (3.2") ЖК TFT, сенсорный, отклоняемый по 3 осям, 2.36 млн. точек; верхний: 4.6 см (1.8") ЖК TFT монохромный
|Видоискатель:
|съемный, OLED 1.27 см (0.5"), 5.76 млн. точек, увеличение 0.84х (при фокусном 50 мм в 35-мм эквиваленте), вынос окулярной точки: 24 мм, охват 100% кадра
|Диоптрийная коррекция:
|есть, от - 5 до +3 диоптрий
|Память и интерфейсы
|Карта памяти:
|2 слота для карт памяти SD, SDHC, SDXC (UHS-I, UHS-II) + подключение внешнего SSD диска через USB
|Связь с компьютером:
|USB Type-C (USB3.2 Gen2x1)
|Видео выход:
|HDMI Micro D
|Разъемы:
|микрофонный 3.5 мм мини-джек, выход на наушники 3.5 мм мини-джек, PC-Sync, 2.5 мм вход для пульта ДУ
|Встроенная память:
|нет
|Беспроводное соединение:
|Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 Low Energy (2.4 ГГц)
|Источники питания
|Питание:
|литий-ионный аккумулятор NP-W235 (1 шт.), приблизительно 530 кадров по стандарту CIPA, 70 - 80 мин. записи видео, зарядка по USB
|Физические характеристики
|Вес:
|883, г (с аккумулятором и картой памяти), 802 г (только корпус)
|Размеры:
|150 х 104.2 х 87.2 мм, минимальная глубина: 44 мм)
|Прочие особенности
|Особые характеристики:
|морозостойкость: до -10° С, устойчивость к пыли и влаге
|Дата анонса:
|май 2024 г
|Комплектация:
|объектив GF35-70mm, аккумулятор NP-W235, крышка корпуса, ремень, крышки разъемов, USB кабель, плечевой ремень
|Страна производства
|Страна производства:
|Япония
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