Fujifilm GFX 100S II – облегченная и более доступная версия флагмана GFX 100 II. Начинка камер во многом совпадает, но GFX 100S II использует относительно медленную матрицу 102MP CMOS II, в то время как у флагмана установлена 102MP CMOS II HS, с высокой скоростью считывания. Это влияет, прежде всего, на возможности бесшумной съемки с электронным затвором (у GFX 100S II – не более 2 кадров/с) и на видеосъемку: если флагман поддерживает 8К видео (и еще множество форматов поменьше), то у GFX 100S II пределом является 4К 30р. При съемке в RAW у GFX 100S II меньше длина серии – возможно, в камеру установлен меньший объем буферной памяти, плюс отсутствует поддержка высокоскоростных карт CFexpress (только SD UHS-I/-II). Также можно отметить несъемный видоискатель меньшего размера и ограниченные возможности по съемке видео: не более 4К 30р. При этом камера обладает современным процессором X-Processor 5 с улучшенными алгоритмами автофокуса и автоматическим распознаванием объектов. Наконец, GFX 100S II немного компактнее и легче флагманской модели.

Как и прежде, разрешение матрицы составляет 102 Мп., минимальное ISO составляет 80 единиц, что обеспечивает широкий динамический диапазон. Чтобы воспользоваться всеми его преимуществами, вы можете снимать в RAW 16 бит (с возможностью конвертации в TIFF 16 бит прямо внутри камеры) или в относительно новом 10-битном формате HEIF с субдискретизацией 4:2:2. Данный формат постепенно получает все большую и большую поддержку как улучшенная версия старого 8-битного JPEG. Широкий динамический диапазон позволяет сохранить больше деталей как в тенях, так и в светлых областях кадра, что обеспечивает плавные тональные переходы и высокую эластичность изображения при обработке в фоторедакторе.

Современный процессор X-Processor 5 значительно ускоряет работу автофокуса по сравнению с камерами Fujifilm прошлого поколения: эффективно работает машинное распознавание объектов (люди, млекопитающие, птицы, насекомые, машины и так далее), лучше работает предиктивная фокусировка по быстро движущимся объектам. Эффективность стабилизации по методике измерения CIPA не уступает GFX 100 II: 8 ступеней экспозиции (данная методика учитывает только резкость в центральной точке изображения, поэтому в реальной жизни результаты могут быть на 2-3 ступени скромнее). При съемке видео можно включить дополнительную цифровую стабилизацию изображения. Сдвиг матрицы также позволяет создавать 400-мегапиксельные изображения, которые создаются из 20 последовательно сделанных кадров. Данный режим требует установки камеры на штатив и подходит только для полностью неподвижных объектов, то есть для съемки интерьеров или репродукции живописи и других объектов искусства.

Для записи изображения у GFX 100S II имеется 2 гнезда для карт памяти формата SD (SDHC / SDXC, до 2 Тб), а также функция прямой записи на внешние SSD диски: порт USB3.2 Gen2x1 (Type-C) обеспечивает скорость передачи до 10 Гбит/с, фактически скорость ограничивается только возможностями самого SSD диска.

Возможности видеосъемки у GFX 100S II довольно скромные: съемка в 4К возможна со скоростью не более 30 кадров/с, в Full HD – до 60 кадров/с. Правда, поддерживается субдискретизация 4:2:2 с глубиной цвета 10 бит, что обеспечивает хороший динамический диапазон, в особенности если использовать логарифмический профиль F-Log2 (13+ ступеней). Видео также можно записывать через USB напрямую на внешний SSD диск, причем такой вариант записи позволяет использовать профессиональные кодеки Apple ProRes (422, 422 HQ, 422 LT). Кодеки ProRes широко распространены в профессиональном производстве: в отличие от сильно сжатых H.264 и H.265 кодеков, ProRes гораздо легче для обработки, хотя файлы и занимают много места.

Внешне GFX 100S II практически не отличается от первой GFX 100S: размеры корпуса совпадают до миллиметра. Отличается только покрытие: в этой модели используется материал Bishamon-Tex с необычной текстурой – производитель заявляет, что оно не только улучшает внешний вид, но и улучшает захват камеры. GFX 100S II обладает отличной, профессиональной эргономикой: удобная рукоятка, джойстик, несколько программируемых пользовательских кнопок, крупный видоискатель с высоким разрешением, отклоняемый вверх, вниз и в сторону задний дисплей, плюс верхний монитор, отображающий все основные параметры. Камера обладает эффективной защитой от пыли и влаги, что позволяет использовать ее в сложных погодных условиях (в этом случае необходимо устанавливать объективы с влагозащитой, отмеченные индексом WR в названии).

В целом, Fujifilm GFX 100S II является очень интересной камерой: если ее предшественница (GFX 100S) подходила в основном для спокойных сюжетов, таких как пейзаж, архитектурная съемка, студийный портрет, то новую GFX 100S II можно использовать практически с любыми сюжетами, включая съемку спорта и дикой природы. 7 кадров в секунду с отличным автофокусом плюс огромное разрешение 102 мегапикселя, которое позволяет свободно кадрировать без потери качества. Камера существенно превосходит 35-мм фотоаппараты по широте динамического диапазона и уровню шума (как минимум на 1-1.5 ступени), а ценовой разрыв по сравнению с профессиональными полнокадровыми моделями верхнего сегмента не так уж и велик. Конечно, если придираться, то полнокадровые модели снимают быстрее (20 или даже 40 кадрами в секунду уже не удивишь), да и фокусируются чуть быстрее, в определенных ситуациях это может быть критично. Тем не менее, можно сказать, что GFX 100S II уже не сильно от них отстает, а уж для среднего формата камера показывает себя вообще отлично. Стоит отметить, что система объективов Fujifilm GF постоянно расширяется: сейчас (2024 г) на выбор представлено уже 18 моделей, от сверхширокоугольного 20-35mm F4 (16-28/2.8 в 35-мм эквиваленте) до 500mm F5.6 (400/4 в 35-мм эквиваленте). Есть и компактные модели, и макро, и тилт-шифты, адаптеры для старых объективов пленочной эпохи, а с помощью View Camera Adapter G фотоаппарат можно даже установить в старые широкоформатные камеры, использующие пластины 4х5". Иными словами, широкий выбор и прекрасные возможности для творчества.

Характеристики