Описание

Fujifilm GFX 100 II – среднеформатная камера, которая стала быстрее и компактнее по сравнению со своими предшественниками. Как и прежде, разрешение матрицы составляет 102 Мп., но теперь считывание сенсора происходит в 2 раза быстрее, также увеличен динамический диапазон: минимальное ISO 80 единиц (ISO 100 при выборе видеосъемки). Чтобы воспользоваться всеми преимуществами широкого динамического диапазона, вы можете снимать в RAW 16 или 14 бит (с возможностью конвертации в TIFF 16 бит прямо внутри камеры) или относительно новым 10-битным форматом HEIF с субдискретизацией 4:2:2. Данный формат сейчас получает все большую и большую поддержку как улучшенная версия старого 8-битного формата сжатия JPEG. Широкий динамический диапазон позволяет сохранять детали как в светлых, так и в темных участках кадра, с плавными тональными переходами между ними.

Благодаря ускоренному считыванию матрицы вы можете эффективнее использовать бесшумный электронный затвор камеры: правда, время считывания всей матрицы (по независимым замерам) составляет порядка 160 мс, что подходит только для спокойных, статичных сюжетов, но это все равно гораздо лучше, чем было ранее. В режиме видеосъемки считывание работает гораздо быстрее, об этом ниже.

Современный процессор значительно ускоряет работу автофокуса и эффективность встроенной системы стабилизации (на сдвиге матрицы). В частности, эффективность стабилизации по методике измерения CIPA увеличилась с 5.5 до 8 ступеней экспозиции (данная методика рассчитывается по центральной точке изображения, поэтому в реальном использовании, при оценке всего поля кадра результаты могут быть на 2-3 ступени скромнее). При съемке видео можно включить дополнительную цифровую стабилизацию изображения. Сдвиг матрицы также позволяет создавать 400-мегапиксельные изображения, которые создаются из 20 последовательно сделанных кадров. Данный режим требует установки камеры на штатив и подходит только для полностью неподвижных объектов: то есть для съемки интерьеров или репродукции живописи и других объектов искусства.

Благодаря использованию ИИ на базе нейросетей, камера теперь умеет автоматически распознавать и отслеживать различные категории объектов: млекопитающих, птиц, автомобили и велосипеды, самолеты и поезда. Распознавание объектов позволяет системе слежения реже сбиваться на возникающие препятствия и схожие объекты. Стоит отметить, что это работает не только в режиме фото, но и при видеосъемке. Фокусировка в целом работает очень быстро и лишь немного

Поскольку GFX 100 II поддерживает быстрые карты памяти CFexpress Type B, серийная съемка не составляет проблем: буферная память не забивается даже при длительных сериях в RAW 16 бит при максимальной скорости 8 кадров в секунду. Также предусмотрено 1 гнездо для более дешевых карточек SD – на тот случай, если серийная съемка вам не требуется. Интересно, что GFX 100 II также поддерживает прямую запись на внешние SSD диски: порт USB3.2 Gen2x1 (Type-C) обеспечивает скорость передачи до 10 Гбит/с, поэтому скорость записи ограничивается только возможностями самого SSD диска.

GFX 100 II также обладает впечатляющими возможностями по съемке видео: камера может снимать с разрешением до 8К (8192 x 4320), поддерживает кодеки ProRes 422 при съемке на SSD или внутреннюю память, анаморфотные объективы, а также может передавать 16-битное RAW 8K или 4K видео через HDMI для записи на внешний носитель (вам потребуются самые современные мониторы-рекордеры Atomos). 8K видео, в частности, позволяет создавать динамические кадры (наезд и отъезд камеры, панорамирование, переходы от общего плана к крупному и обратно) с помощью кадрирования до 4K формата при постобработке. При съемке в 8К камера применяет кроп-фактор 1.51х или 1.42х, поэтому вы сможете использовать не только родные объективы Fujifilm GF, но и оптику от зеркальных камер (например, Canon EF) – без угрозы виньетирования. При записи в 4K или Cine 5.8K есть возможность использовать всю ширину матрицы (кроп-фактор 1.0х). Скорость считывания матрицы составляет от 14 мс в режиме DCI 4K до 33 мс в режиме DCI 8К, что можно назвать вполне приемлемым (для сравнения, матрица Fujifilm X-H2 имеет практически такую же скорость считывания, быстрее работает только X-H2S). Камера практически не перегревается при съемке видео: даже в самых нагруженных режимах (8K 30p и 4K 60p) при комнатной температуре она обеспечивает порядка 2 часов непрерывной записи. Для съемки в жаркую погоду вы можете дополнительно установить на заднюю панель блок охлаждения FAN-001 (продается отдельно). В целом, GFX 100 II вряд ли будет использоваться вами строго как видеокамера (Fujifilm X-H2 обеспечивает практически такие же возможности при кратно меньшей цене), но если вас интересует среднеформатная фотокамера, которая одновременно позволит вам заснять видеоролик в превосходном качестве, то GFX 100 II будет, пожалуй, лучшим выбором (по крайней мере, на момент выхода, на 2023 год).

GFX 100 II обладает отличной эргономикой: она достаточно небольшая и легкая для своего формата (вес камеры всего 1030 г), причем для большей компактности вы можете снять электронный видоискатель, это ощутимо уменьшит ее габариты как в высоту, так и в толщину. Рельефная рукоятка и выступ под большой палец на задней панели обеспечивает надежный и уверенный захват. Видоискатель обладает исключительно высоким разрешением 9.44 млн. точек, он также очень крупный по физическим размерам (увеличение 1.0х), поэтому удобен для использования как в очках, так и без них. Благодаря значительному выступу видоискателя вам не придется вжимать лицо в задний монитор, а огромный верхний дисплей выводит на себя всю необходимую информацию о настройках камеры. Задний дисплей откидывается вверх, вниз и в сторону для удобства съемки от пояса, со штатива, с камерой над головой и с других ракурсов. Функции нескольких кнопок можно назначить по своему усмотрению, а целых 6 пользовательских режимов (C1-C6) на верхнем диске позволят вам заранее сохранить настройки буквально на все случаи жизни (допустим: портрет, пейзаж, предметная съемка, съемка с импульсным светом, репортаж и так далее). Порт Ethernet открывает возможность для удаленного управления камерой и дистанционной съемки с большого расстояния, а также для надежного и быстрого соединения при выгрузке файлов на FTP сервер или в облако Frame.Io. В качестве опции доступна батарейная рукоятка VG-GFX100II, которая вмещает в себя 2 дополнительных аккумулятора NP-W235, что примерно утраивает общее время работы (540 снимков или 1 час видеозаписи на одной батарее по замерам CIPA). Рукоятка также будет удобна для съемки в портретной ориентации. Камера обладает эффективной защитой от пыли и влаги, что позволяет использовать ее в сложных погодных условиях (в этом случае рекомендуется устанавливать объективы с влагозащитой, индекс WR).

В целом, Fujifilm GFX 100 II является очень интересной камерой: эффективное разрешение 102 мегапикселя позволяет снимать и печатать огромные рекламные баннеры или модульные картины во всю стену, а также свободно кадрировать изображение на этапе обработки. По скорости работы (как серийной съемки, так и автофокуса) она, конечно, уступает современным полнокадровым беззеркальным моделям, не говоря уже про чисто спортивные флагманы типа Canon R3, Nikon Z9 или Sony A1, однако по меркам среднеформатных моделей эта камера работает очень быстро (в сравнении с оригинальной GFX 100 или GFX 100S различия можно охарактеризовать как «день и ночь»). Конечно, GFX 100 II - это камера не для всех, но если вы профессионально занимаетесь пейзажной или портретной съемкой, съемкой рекламных проектов, архитектуры, beauty, fashion и других сюжетов, которые требуют передать изображение в мельчайших деталях – возможно, это камера для вас.