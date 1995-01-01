Объектив Fujifilm GF 45-100mm f/4 R LM OIS WR
Код товара : УТ-00066734
Артикул : @ 16639487
289 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm G
Стабилизатор изображения
есть
Диаметр светофильтра, мм
82
Минимальное фокусное расстояние, мм
45
Максимальное фокусное расстояние, мм
100
Относительное отверстие
1:4
Минимальная диафрагма
1:32
Минимальная дистанция фокусировки
0.65 м
Угол поля зрения
62.6° - 30.6°
Конструкция объектива
16 элементов в 12 группах (3 асферических, 1 низкодисперсионный ED, 1 сверхнизкодисперсионный Super ED)
Число лепестков диафрагмы
9
Физические характеристики
Вес
1005 г
Размеры
93 х 144.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда, чехол
Описание
Объектив с наиболее популярным диапазоном фокусных расстояний пополнит серию сменных объективов GF для крупноформатной системы GFX*1. FUJINON GF45-100mmF4 R LM OIS WR имеет фокусное расстояние в диапазоне 36–79 мм (экв. 35 мм), максимальную диафрагму F4 и прекрасно дополняет два других зум-объектива GF, GF32-64mmF4 R LM WR и GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR. Набор из трех объективов предоставляет фотографам широкий набор фокусных расстояний для работы в самых различных жанрах.
*1 Матрица формата 55 мм (43,8 мм × 32,9 мм), приблизительно в 1,7 раза больше полноразмерной матрицы 35 мм.
Сочетая надежную конструкцию и высокоточную оптику, GF45-100mmF4 R LM OIS WR представляет собой универсальный объектив, который подойдет для пейзажей, фотографий природы или портретов. Эффективная 5-осевая стабилизация изображения, сверхнизкодисперсионная линза и почти бесшумный быстрый автофокус помогают делать снимки в экстремальных и непредсказуемых ситуациях. Благодаря пыле- и брызгозащитной конструкции объектива можно снимать при температуре до –10° по Цельсию. Высокое разрешение и мягкий эффект боке смогут передать настроение любого события и красоту предмета.
Характеристики продукта
1. Невероятное разрешение изображения и широкий диапазон передачи оттенков
Объектив GF45-100mmF4 R LM OIS WR содержит 16 линз в 12 группах, в том числе три асферические, одну сверхнизкодисперсионную и одну низкодисперсионную линзы, которые уменьшают сферическую и хроматическую аберрации, а также кривизну поля. Линзы снижают негативный эффект различных аберраций, таких как световые или хроматические, и создают поразительную резкость изображения.
2. Компактный и легкий крупноформатный стандартный зум-объектив
Вес объектива составляет 1005 г, длина — 144,5 мм, а диаметр — 93 мм. Несмотря на то что он предназначен для крупноформатной системы, зум-объектив с увеличением 2,2 прекрасно приспособлен для переноски.
3. Быстрый, тихий и высокоточный автофокус
Использование системы внутреннего фокуса позволило уменьшить размер и вес фокусирующей группы линз, которой управляет линейный мотор, благодаря чему возможен быстрый, тихий и высокоточный автофокус.
4. Мощная система стабилизации изображений
Объектив снабжен системой стабилизации изображения в 5 стопов (по стандарту CIPA), благодаря которой фотографы могут использовать все возможности матрицы высокого разрешения камер GFX, особенно при съемке без штатива.
5. Высокопрочная конструкция для съемки в самых различных условиях
Объектив оснащен 11 пыле- и брызгозащитными уплотнениями для съемки в сложных погодных условиях. С ним можно работать при температуре до –10 градусов по Цельсию.
Объектив поступает в продажу в конце февраля 2020 года.