Описание

Объектив с наиболее популярным диапазоном фокусных расстояний пополнит серию сменных объективов GF для крупноформатной системы GFX*1. FUJINON GF45-100mmF4 R LM OIS WR имеет фокусное расстояние в диапазоне 36–79 мм (экв. 35 мм), максимальную диафрагму F4 и прекрасно дополняет два других зум-объектива GF, GF32-64mmF4 R LM WR и GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR. Набор из трех объективов предоставляет фотографам широкий набор фокусных расстояний для работы в самых различных жанрах.

*1 Матрица формата 55 мм (43,8 мм × 32,9 мм), приблизительно в 1,7 раза больше полноразмерной матрицы 35 мм.

Сочетая надежную конструкцию и высокоточную оптику, GF45-100mmF4 R LM OIS WR представляет собой универсальный объектив, который подойдет для пейзажей, фотографий природы или портретов. Эффективная 5-осевая стабилизация изображения, сверхнизкодисперсионная линза и почти бесшумный быстрый автофокус помогают делать снимки в экстремальных и непредсказуемых ситуациях. Благодаря пыле- и брызгозащитной конструкции объектива можно снимать при температуре до –10° по Цельсию. Высокое разрешение и мягкий эффект боке смогут передать настроение любого события и красоту предмета.

Характеристики продукта

1. Невероятное разрешение изображения и широкий диапазон передачи оттенков

Объектив GF45-100mmF4 R LM OIS WR содержит 16 линз в 12 группах, в том числе три асферические, одну сверхнизкодисперсионную и одну низкодисперсионную линзы, которые уменьшают сферическую и хроматическую аберрации, а также кривизну поля. Линзы снижают негативный эффект различных аберраций, таких как световые или хроматические, и создают поразительную резкость изображения.

2. Компактный и легкий крупноформатный стандартный зум-объектив

Вес объектива составляет 1005 г, длина — 144,5 мм, а диаметр — 93 мм. Несмотря на то что он предназначен для крупноформатной системы, зум-объектив с увеличением 2,2 прекрасно приспособлен для переноски.

3. Быстрый, тихий и высокоточный автофокус

Использование системы внутреннего фокуса позволило уменьшить размер и вес фокусирующей группы линз, которой управляет линейный мотор, благодаря чему возможен быстрый, тихий и высокоточный автофокус.

4. Мощная система стабилизации изображений

Объектив снабжен системой стабилизации изображения в 5 стопов (по стандарту CIPA), благодаря которой фотографы могут использовать все возможности матрицы высокого разрешения камер GFX, особенно при съемке без штатива.

5. Высокопрочная конструкция для съемки в самых различных условиях

Объектив оснащен 11 пыле- и брызгозащитными уплотнениями для съемки в сложных погодных условиях. С ним можно работать при температуре до –10 градусов по Цельсию.

Объектив поступает в продажу в конце февраля 2020 года.