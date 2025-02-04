Широкоугольный тилт-шифт объектив Fujifilm GF 30mm f/5.6 T/S благодаря сдвигу оптической оси позволяет снимать архитектуру, интерьеры, пейзажи без геометрических искажений, а также творчески управлять глубиной резкости, используя наклон и вращение блока линз. Как можно видеть из графика MTF, объектив обладает превосходной резкостью, создает яркие и контрастные изображения даже при полностью открытой диафрагме и максимальном сдвиге (15 мм). Сложная оптическая схема объектива, включающая 16 элементов в 11 группах, из них несколько 3 асферических и 3 низкодисперсионных (2 ED + 1 Super ED), успешно подавляет хроматические аберрации, кривизну поля, кому, виньетирование и другие виды аберраций. Просветляющее покрытие нового поколения Nano GI еще эффективнее справляется с бликами и ореолами от контрового света, чем когда-либо прежде.

Интересной особенностью данного объектива является встроенный электронный чип, который передает на камеру точные данные о наклоне и сдвиге – обычно подобные объективы обеспечивают только механическое соединение и никак не взаимодействуют с камерой. Эти мета-данные могут быть полезны для редактирования изображений (склейки нескольких фотографий). Из-за присутствия электронного шлейфа данный объектив не может вращаться на все 360°, как это обычно делают другие тилт-шифты: диапазон вращения составляет +/- 90° с шагом 30° для передней части объектива и еще от 0 до 90° с шагом 45° для задней части корпуса. Суммарный доступный диапазон вращения составляет, таким образом, 270°. Сдвиг оптической оси работает в диапазоне +/- 15 мм, а наклон – в диапазоне +/- 8.5°. Вращение со сдвигом обычно используется для создания изображений с более широким углом зрения (после склейки нескольких кадров в редакторе). Для того чтобы сдвиг оптической оси или панорамирование не вызывали параллакса или других артефактов, усложняющих совмещение кадров, объектив оснащен съемным штативным адаптером, который позволяет установить объектив на штатив точно по нодальной точке.

Как и другие подобные объективы, Fujifilm GF 30mm f/5.6 T/S является полностью мануальным: фокусировка и управление диафрагмой осуществляются только вручную. Установка светофильтров возможна через специальный адаптер под резьбу 105 мм. Без адаптера установить фильтры на объектив невозможно, он имеет резьбу нестандартного размера. Это сделано для того, чтобы установка фильтров не вызывала виньетирование при наклоне или сдвиге оптической оси. Для защиты от паразитного света в комплект также включена небольшая бленда круглой формы.

Объективы Fujifilm GF 30mm f/5.6 T/S и GF 110mm F5.6 T/S Macro, запущенные в производство в сентябре 2023 года, являются первыми «родными» тилт-шифтами для среднеформатных камер Fujifilm. До этого пользователя системы приходилось либо использовать адаптеры для оптики Canon, либо View Camera Adapter G для старых крупноформатных камер с мехами. Новые объективы, разработанные специально под байонет Fujifilm G, обеспечивают качество изображения и возможности творчества на совершенно другом уровне.