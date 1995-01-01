Картридж Fujifilm Instax Wide, 20 снимков (уцененный)
Код товара:УТ-00092800
Артикул:16468498 (у)
Товар не найден
Описание
FUJIFILM INSTAX Wide Glossy - специальная фотобумага для моментальной печати, используется с камерами формата Fujifilm Instax WIDE. Общий размер карточки: 108х86 мм, размер изображения: 99х62 мм. ISO 800, цветовая температура - 5500 К (солнечный свет или вспышка), температурный диапазон для хранения и использования: 5-40° C (перегрев или заморозка крайне отрицательно сказываются на качестве изображения). Тип поверхности - глянцевая. Белое поле для подписи. 20 листов в комплекте. Сделано в Японии.
Совместимые камеры:
- Fujifilm INSTAX Wide Evo
- Fujifilm INSTAX Wide 400
- Fujifilm INSTAX Wide 300
- Fujifilm INSTAX 210 / 200
- Fujifilm INSTAX 500AF
- Fujifilm INSTAX 100
- Принтер Fujifilm INSTAX Link WIDE
- Lomography Lomo'Instant Wide
- Lomography Lomo'Instant Wide Glass
- MiNT Camera (InstantKon RF70)