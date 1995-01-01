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Картридж Fujifilm Instax SQUARE, 20 снимков

  • Instax SQUARE, 20 снимков
  • Instax SQUARE, 20 снимков
  • Instax SQUARE, 20 снимков
  • Instax SQUARE, 20 снимков
  • Instax SQUARE, 20 снимков
  • Instax SQUARE, 20 снимков
  • Instax SQUARE, 20 снимков
Код товара:УТ-00027739
Артикул:16576520

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Упаковка на 2 стандартных картриджа (по 10 снимков) для фотоаппаратов и принтеров моментальной печати формата Instax Square. Размер листа: 86 х 72 мм, площадь изображения: 62 х 62 мм. Белая рамка с полем для подписи. Соотношение сторон 1 к 1. Как и другие картриджи Fujifilm Instax, instax SQUARE обеспечивает резкие фотографии с яркими цветами и натуральной передачей тонов кожи.

ISO 800, цветовая температура - 5500 К (солнечный свет или вспышка), температурный диапазон для хранения и использования: 5-40° C (перегрев или заморозка крайне отрицательно сказываются на качестве изображения). Тип поверхности - глянцевая. Сделано в Японии.

Совместимые устройства:

Фотоаппараты Fujifilm

  • Fujifilm INSTAX Square SQ1,
  • Fujifilm INSTAX Square SQ6,
  • Fujifilm INSTAX Square SQ10,
  • Fujifilm INSTAX Square SQ20,
  • Fujifilm INSTAX Square SQ40,
  • Lomography Lomo'Instant Square
  • Lomography Lomo'Instant Square Glass
  • Lomography Diana Instant Square
  • MiNT InstantKon SF70
  • MiNT InstantFlex TL70 Plus
  • Escura Instant-60s

Мобильные принтеры

  • Fujifilm Instax SP-3
  • Fujifilm Instax SQUARE Link.