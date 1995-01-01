Картридж Fujifilm Instax SQUARE, 20 снимков
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Характеристики
Описание
Упаковка на 2 стандартных картриджа (по 10 снимков) для фотоаппаратов и принтеров моментальной печати формата Instax Square. Размер листа: 86 х 72 мм, площадь изображения: 62 х 62 мм. Белая рамка с полем для подписи. Соотношение сторон 1 к 1. Как и другие картриджи Fujifilm Instax, instax SQUARE обеспечивает резкие фотографии с яркими цветами и натуральной передачей тонов кожи.
ISO 800, цветовая температура - 5500 К (солнечный свет или вспышка), температурный диапазон для хранения и использования: 5-40° C (перегрев или заморозка крайне отрицательно сказываются на качестве изображения). Тип поверхности - глянцевая. Сделано в Японии.
Совместимые устройства:
Фотоаппараты Fujifilm
- Fujifilm INSTAX Square SQ1,
- Fujifilm INSTAX Square SQ6,
- Fujifilm INSTAX Square SQ10,
- Fujifilm INSTAX Square SQ20,
- Fujifilm INSTAX Square SQ40,
- Lomography Lomo'Instant Square
- Lomography Lomo'Instant Square Glass
- Lomography Diana Instant Square
- MiNT InstantKon SF70
- MiNT InstantFlex TL70 Plus
- Escura Instant-60s
Мобильные принтеры
- Fujifilm Instax SP-3
- Fujifilm Instax SQUARE Link.