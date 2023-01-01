Картридж Fujifilm Instax SQUARE, 10 снимков (уцененный)
Код товара : УТ-00068931
Артикул : OEM Square
Причина уценки:
Нет оригинальной коробки
1 990 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
Стандартный картридж на 10 снимков для фотоаппаратов и принтеров моментальной печати формата Instax Square. Размер листа: 86 х 72 мм, площадь изображения: 62 х 62 мм. Белая рамка с полем для подписи. Соотношение сторон 1 к 1. Как и другие картриджи Fujifilm Instax, instax SQUARE обеспечивает резкие фотографии с яркими цветами и натуральной передачей тонов кожи.
ISO 800, цветовая температура - 5500 К (солнечный свет или вспышка), температурный диапазон для хранения и использования: 5-40° C (перегрев или заморозка крайне отрицательно сказываются на качестве изображения). Тип поверхности - глянцевая. Сделано в Японии.
Совместимые устройства: фотоаппараты Instax SQ6, SQ10, SQ20, принтер Instax SP-3.