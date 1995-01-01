Бумага для фотоаппаратов моментальной печати Fujifilm Instax серии Mini, также совместима с камерами Polaroid PIC300, Lomo'Instant Mini, Leica Sofort и с принтерами Fujifilm Instax SHARE SP-1 и SP-2. 10 листов в комплекте. Версия Stone Gray декорирована узором серого камня.

Плёнка формата «Instax Mini» позволяет мгновенно печатать великолепные фотографии, которые можно хранить в кошельке, бумажнике или маленькой фоторамке. Благодаря большому опыту компании, отпечатки Instax отличаются высокой чёткостью и контрастностью изображения, яркими цветами и естественной передачей тонов кожи. Новая эмульсия позволяет делать снимки при температуре от -5 °C до +40 °C.