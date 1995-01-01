Картридж Fujifilm Instax MINI Stone Gray, 10 листов
Код товара:УТ-00061355
Артикул:16754043
Товар не найден
Характеристики
Формат печатиInstax Mini (62х46 мм)
Описание
Бумага для фотоаппаратов моментальной печати Fujifilm Instax серии Mini, также совместима с камерами Polaroid PIC300, Lomo'Instant Mini, Leica Sofort и с принтерами Fujifilm Instax SHARE SP-1 и SP-2. 10 листов в комплекте. Версия Stone Gray декорирована узором серого камня.
Плёнка формата «Instax Mini» позволяет мгновенно печатать великолепные фотографии, которые можно хранить в кошельке, бумажнике или маленькой фоторамке. Благодаря большому опыту компании, отпечатки Instax отличаются высокой чёткостью и контрастностью изображения, яркими цветами и естественной передачей тонов кожи. Новая эмульсия позволяет делать снимки при температуре от -5 °C до +40 °C.
- 1 кассета на 10 кадров.
- Светочувствительность — ISO 800.
- Размер карточки: 54 х 86 мм (размер визитки).
- Размер изображения: 46 х 62 мм.