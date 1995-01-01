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Картридж Fujifilm Instax MINI Stone Gray, 10 листов

  • Instax MINI Stone Gray, 10 листов
  • Instax MINI Stone Gray, 10 листов
  • Instax MINI Stone Gray, 10 листов
  • Instax MINI Stone Gray, 10 листов
  • Instax MINI Stone Gray, 10 листов
  • Instax MINI Stone Gray, 10 листов
  • Instax MINI Stone Gray, 10 листов
Код товара:УТ-00061355
Артикул:16754043

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Бумага для фотоаппаратов моментальной печати Fujifilm Instax серии Mini, также совместима с камерами Polaroid PIC300, Lomo'Instant Mini, Leica Sofort и с принтерами Fujifilm Instax SHARE SP-1 и SP-2. 10 листов в комплекте. Версия Stone Gray декорирована узором серого камня.

Плёнка формата «Instax Mini» позволяет мгновенно печатать великолепные фотографии, которые можно хранить в кошельке, бумажнике или маленькой фоторамке. Благодаря большому опыту компании, отпечатки Instax отличаются высокой чёткостью и контрастностью изображения, яркими цветами и естественной передачей тонов кожи. Новая эмульсия позволяет делать снимки при температуре от -5 °C до +40 °C.

  • 1 кассета на 10 кадров.
  • Светочувствительность — ISO 800.
  • Размер карточки: 54 х 86 мм (размер визитки).
  • Размер изображения: 46 х 62 мм.